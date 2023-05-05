Постачальник газу змінився, але заплатили попередньому: як повернути гроші

Автоматично кошти не повернуть

Через воєнний стан в Україні багато компаній, які займалися продажем природного газу населенню, припинили свою діяльність, що призвело до того, що їх клієнтів автоматично підключили до "Нафтогазу". При цьому, у деяких споживачів залишилися переплати за газ.

Як йдеться у матеріалі portmone, повернути переплачені гроші реально, а порядок регулюється постановою НКРЕКУ від 30.09.2015 року №2496.

Зазначається, що автоматичного повернення переплачених коштів, як і їх перерахування на рахунки "Нафтогазу" не відбудеться, а тому доведеться вчинити певні дії.

Для повернення коштів необхідно подати заяву у довільній формі з відповідним проханням на ім’я газзбуту, якому людина раніше платила гроші за газ. У цій заяві необхідно вказати ПІБ, адресу та розрахунковий рахунок споживача.

При цьому на сайті газзбуту клієнту можуть запропонувати готову форму, що значно спростить процес заповнення заяви.

Також для повернення коштів доведеться надати такі документи:

копії паспорта (перші дві сторінки + реєстрація);

номер облікової картки платника податків (ІПН);

квитанції, що підтверджують факт переплати, зробленої у зазначений період;

довідка з банку про те, що ви є власником рахунку та картки, із зазначенням реквізитів у форматі IBAN.

Зазначені документи необхідно надіслати пошту до регіонального газзбуту або електронною поштою компанії.

Розглянути заявку та повернути кошти мають протягом п’яти робочих днів, однак через умови воєнного часу це може затягтися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників газу, щоб не переплачувати за комуналку.