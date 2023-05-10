Як позбутися бруду та плям у мікрохвильовці без миючих засобів: прості способи
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Не варто тримати брудною мікрохвильовку, якщо є такі прості способи очищення
Мікрохвильовка — це корисний і популярний прилад, який допомагає нам готувати, розігрівати або розморожувати їжу. Однак вона також потребує регулярного очищення і догляду, щоб працювати ефективно і безпечно. "Телеграф" розповідає, про кілька простих способів для очищення мікрохвильовки за допомогою засобів, які є в кожному домі.
Очищення мікрохвильовки не вимагає багато часу або зусиль, якщо ви знаєте деякі хитрощі та поради. Ось деякі з них:
Використовуйте лимон або оцет: це натуральні і ефективні засоби для видалення жиру, бруду і запаху з мікрохвильовки. Просто налийте у скляну миску півлітра води і додайте до неї сік одного лимона або дві столові ложки оцту. Поставте миску у мікрохвильовку і увімкніть її на 5-10 хвилин на високій потужності. Пара, яка утвориться, пом’якшить і розчинить бруд на стінках і стелі мікрохвильовки. Потім протріть їх вологою ганчіркою або паперовим рушником.
Використовуйте соду або зубну пасту: це добре підходить для видалення старих плям або залишків їжі з мікрохвильовки. Просто нанесіть трохи соди або зубної пасти на губку або зубну щітку і потріть необхідні місця у мікрохвильовці. Потім промийте їх водою і протріть сухою ганчіркою.
Догляд за мікрохвильовкою
Очищення мікрохвильовки — це важлива частина її догляду, але не єдина. Щоб ваша мікрохвильовка працювала довго і якісно, вам також потрібно дотримуватися деяких порад щодо її використання і обслуговування. Ось деякі з них:
- Не перевантажуйте мікрохвильовку: не ставте у неї занадто важких чи великих посудин, не використовуйте посудини, які не призначені для мікрохвильовки, не вмикайте мікрохвильовку без їжі або рідини усередині.
- Не блокуйте отвори для вентиляції: не прикривайте або не забивайте отвори для вентиляції на боках або ззаду мікрохвильовки, не ставте мікрохвильовку близько до стіни або інших предметів, які можуть перешкоджати циркуляції повітря.
- Не чистьте мікрохвильовку гострими або абразивними предметами: не використовуйте ножі, сталеву губку, скребок або інші предмети, які можуть подряпати або пошкодити поверхню мікрохвильовки. Використовуйте м’яку губку, ганчірку або паперовий рушник.
- Перевіряйте та замінюйте фільтри та лампочки: якщо ваша мікрохвильовка має фільтри для очищення повітря або лампочки для освітлення, вам потрібно регулярно перевіряти їх стан і замінювати їх за необхідності. Забруднені або пошкоджені фільтри або лампочки можуть знизити ефективність і безпеку вашої мікрохвильовки. Просто слідуйте інструкціям виробника щодо того, як перевіряти, видаляти і встановлювати нові фільтри або лампочки.
Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав про те, як правильно чистити мікрохвильову піч за допомогою цитрусових. Використовувати можна не лише лимон. А у вже чистій мікрохвильовці значно приємніше розігрівати їжу. Крім того, нагріти страву можна так, що вона здаватиметься щойно приготованою.