Як позбутися бруду та плям у мікрохвильовці без миючих засобів: прості способи

Не варто тримати брудною мікрохвильовку, якщо є такі прості способи очищення

Мікрохвильовка — це корисний і популярний прилад, який допомагає нам готувати, розігрівати або розморожувати їжу. Однак вона також потребує регулярного очищення і догляду, щоб працювати ефективно і безпечно. "Телеграф" розповідає, про кілька простих способів для очищення мікрохвильовки за допомогою засобів, які є в кожному домі.

Очищення мікрохвильовки не вимагає багато часу або зусиль, якщо ви знаєте деякі хитрощі та поради. Ось деякі з них:

Використовуйте лимон або оцет: це натуральні і ефективні засоби для видалення жиру, бруду і запаху з мікрохвильовки. Просто налийте у скляну миску півлітра води і додайте до неї сік одного лимона або дві столові ложки оцту. Поставте миску у мікрохвильовку і увімкніть її на 5-10 хвилин на високій потужності. Пара, яка утвориться, пом’якшить і розчинить бруд на стінках і стелі мікрохвильовки. Потім протріть їх вологою ганчіркою або паперовим рушником.

Використовуйте соду або зубну пасту: це добре підходить для видалення старих плям або залишків їжі з мікрохвильовки. Просто нанесіть трохи соди або зубної пасти на губку або зубну щітку і потріть необхідні місця у мікрохвильовці. Потім промийте їх водою і протріть сухою ганчіркою.

Догляд за мікрохвильовкою

Очищення мікрохвильовки — це важлива частина її догляду, але не єдина. Щоб ваша мікрохвильовка працювала довго і якісно, вам також потрібно дотримуватися деяких порад щодо її використання і обслуговування. Ось деякі з них:

Не перевантажуйте мікрохвильовку: не ставте у неї занадто важких чи великих посудин, не використовуйте посудини, які не призначені для мікрохвильовки, не вмикайте мікрохвильовку без їжі або рідини усередині.

Не блокуйте отвори для вентиляції: не прикривайте або не забивайте отвори для вентиляції на боках або ззаду мікрохвильовки, не ставте мікрохвильовку близько до стіни або інших предметів, які можуть перешкоджати циркуляції повітря.

Не чистьте мікрохвильовку гострими або абразивними предметами: не використовуйте ножі, сталеву губку, скребок або інші предмети, які можуть подряпати або пошкодити поверхню мікрохвильовки. Використовуйте м’яку губку, ганчірку або паперовий рушник.

Перевіряйте та замінюйте фільтри та лампочки: якщо ваша мікрохвильовка має фільтри для очищення повітря або лампочки для освітлення, вам потрібно регулярно перевіряти їх стан і замінювати їх за необхідності. Забруднені або пошкоджені фільтри або лампочки можуть знизити ефективність і безпеку вашої мікрохвильовки. Просто слідуйте інструкціям виробника щодо того, як перевіряти, видаляти і встановлювати нові фільтри або лампочки.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав про те, як правильно чистити мікрохвильову піч за допомогою цитрусових. Використовувати можна не лише лимон. А у вже чистій мікрохвильовці значно приємніше розігрівати їжу. Крім того, нагріти страву можна так, що вона здаватиметься щойно приготованою.