Є три варіанти: як передати показники лічильників газу, якщо виїхали з дому

Показники лічильників передавати потрібно, навіть якщо не користуєтеся житлом

Щоб не переплачувати за комуналку українці мають щомісяця передавати показники лічильників газу. При цьому робити це варто навіть тим споживачам, які були змушені залишити свої будинки.

Як поінформувала пресслужба Нафтогазу, тим українцям, які не живуть у своїх будинках і, отже, не споживають газ, все одно варто передавати показники для коректного нарахування платежів.

Для цього треба передати цифру, яку було зафіксовано востаннє перед від’їздом.

Показники можна передати дистанційно кількома способами:

на сайті або в чаті облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр облгазу;

скориставшись онлайн-сервісами Нафтогазу (наприклад, через особистий кабінет, чат-бот GASUA у Messenger, Telegram, Viber).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити у разі, якщо помилково передали не ті показники газового лічильника.

Також ми писали про те, що робити, якщо постачальник газу змінився, а ви помилково заплатили старому постачальнику. І тут важливо розуміти, що перерахунок грошей автоматично не відбудеться.