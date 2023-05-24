Показники лічильників за світло треба передавати не всім: для кого зроблено виняток

Деякі споживачі можуть не переживати через передачу показників лічильників

Жителям України навіть під час воєнного стану необхідно вчасно знімати та передавати показники лічильників електрики. Втім, деякі з них можуть зробити це автоматично.

Як пояснили в YASNO, йдеться про двозонні лічильники, які можуть не лише самі передавати показники, а й дозволять суттєво заощадити на платіжках.

Як відомо, подібні пристрої можуть враховувати споживання електрики вночі (з 23:00 до 7:00), коли його вартість знижується на 50%. Якщо скористатися спеціальними розумними розетками, можна запускати потужні пристрої, на зразок бойлера або пральної машини, в цей проміжок часу.

При цьому при встановленні лічильників оператор системи розподілу може підключити його до автоматичної системи комерційного обліку електрики (АСКОЕ) і цим позбавити споживача необхідності передавати показники вручну.

Підключення до АСКОЕ відбувається для всіх мешканців будинку одночасно. Якщо ж до цієї системи будинок не підключений, то власникам доведеться передавати показники самостійно у перші три дні нового місяця або за два дні до закінчення поточного.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які бувають лічильники на електроенергію та як правильно знімати свідчення з кожного з них.