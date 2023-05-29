Повірка лічильників води: як її проводити та до кого звертатися

Процедуру треба проводити кожні чотири роки

Навіть попри воєнний стан українцям необхідно проводити планову повірку лічильників води.

Так, у постанові Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року йдеться, що перевірку можна не проходити мешканцям тих територій, які знаходяться під окупацією або на яких ведуться бойові дії.

Якщо ваш населений пункт не знаходиться в цьому переліку, то процедуру необхідно пройти протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Повірку лічильників води необхідно проходити кожні чотири роки, і зазвичай споживач має два варіанти того, як це зробити.

У будь-якому разі в першу чергу необхідно знайти документацію на лічильник, там буде вказано рік і квартал, у якому необхідно пройти повірку. Потім варто зайти в особистий кабінет на сайті вашого Водоканалу і там дізнатися до кого звертатися з приводу проведення цієї процедури, цю інформацію також часто вказують на платіжках.

Самостійно провести повірку не можна, оскільки для цього треба мати відповідні допуски, а тому проводити її можуть лише ліцензовані компанії.

Далі у споживача є два варіанти:

зі зняттям лічильника — спочатку варто запросити представника Водоканалу, який зніме пломбу, потім прилад везуть до лабораторії і після процедури привозять і ставлять назад. Після цього необхідно щоб представник Водоканалу прийшов і поставив пломбу на місце.

— спочатку варто запросити представника Водоканалу, який зніме пломбу, потім прилад везуть до лабораторії і після процедури привозять і ставлять назад. Після цього необхідно щоб представник Водоканалу прийшов і поставив пломбу на місце. без зняття лічильника — для цього викликають майстра зі спеціальним обладнанням, яке приїде та проведе звіряння показників на дому. Самі роботи займають близько пів години та вимагають близько 10 літрів води.

Хоча другий варіант виглядає явно зручнішим, але при цьому він буде трохи дорожчим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та куди їх передавати.