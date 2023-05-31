Стояти в черзі немає потреби: як передати показники лічильників у Києві

Існує одразу кілька способів передати показники не виходячи з дому

Для того, щоб передати показники лічильників електрики, киянам не потрібно витрачати дорогоцінний час на те, щоб стояти в чергах, оскільки існує безліч способів передати їх онлайн.

Більшість операторів енергомережі в Україні вже завели собі Telegram-бот, профіль у Viber, облаштував сайт особистим кабінетом споживача або хоча б відкрив можливість передавати показники в телефонному режимі.

Так мешканці Києва можуть передати показники такими способами:

зателефонувати до кол-центру за номерами (044) 202-15-88 або 15-88 для клієнтів ДТЕК або (044) 459-07-40 для клієнтів Київобленерго;

показники можна надіслати за SMS на номер (067) 239-72-38. Формат повідомлення в цьому випадку залежить від типу лічильника, але воно завжди повинно починатися з номера особистого рахунку, а потім необхідно ввести показники розділивши їх пробілом, якщо йдеться про дво- і тризонні лічильники;

передати показники можна і через бот у Telegram або через Viber (viber://pa/?chatURI=dtekkyivskielectromerezhi);

одним із найзручніших способів буде передати показники через особистий кабінет на офіційному сайті ДТЕК чи Київобленерго ;

також ваш постачальник може мати спеціалізований додаток для смартфонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому не потрібно знімати та передавати показники лічильника електрики.