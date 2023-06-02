Поспішіть, щоб не переплатити: до якої дати необхідно передати показники лічильників у червні

Передати показники можна різними способами

Щомісяця українцям необхідно знімати та передавати показники лічильників газу, світла та води у відповідні служби, щоб не стикатися з переплатами.

Проте передавати показники необхідно як правильно, а й вчасно. При цьому для кожного типу лічильників є свій дедлайн.

Показники лічильників електроенергії необхідно передавати щомісяця з 1 по 4 число включно. Це можна зробити в особистому кабінеті на сайті оператора системи розподілу, в кол-центрі або через чат-бот в популярних месенджерах.

Показники лічильника газу необхідно передавати з 1 по 5 число, а зробити це можна, зв’язавшись з вашим облгазом або оператором газорозподільних мереж. Зазвичай це робиться дзвінком до кол-центру або ж на сайті облгазу.

Ситуація з показниками лічильника води трохи відрізняється від попередніх двох, і якщо там треба передавати показники на початку нового місяця, то в цьому випадку треба встигнути передати до кінця поточного. Граничною датою вважається 28 число.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому нема потреби знімати та передавати показники лічильника електрики.