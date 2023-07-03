Обов’язкова повірка лічильників води повернулася: як киянам замовити послугу

Киянам треба проходити процедуру, як і багатьом іншим українцям

В Україну повернулася обов’язкова повірка лічильників води, яку треба проходити кожні чотири роки.

Так, у постанові Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року йдеться, що повірку можна не проходити лише жителям тих територій, які знаходяться під окупацією або на яких ведуться бойові дії. Решті українців доведеться звертатися до компетентних органів, щоб замовити послугу.

Як інформує Київводоканал, якщо у мешканців української столиці виникла така необхідність, то зв’язатися зі спеціалістами можна одразу двома способами:

звернутися до контакт-центру Київводоканалу за номером (044) 202-02-02;

замовити відповідну послугу на сайті сервісного центру за посиланням.

Якщо після перевірки виникла потреба актуалізувати її результати, то це можна зробити через чат-бот в Telegram або звернутися до найближчого сервісного центру за місцем проживання. Їхні електронні адреси розміщені на сайті компанії за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є нюанси під час проходження повірки лічильників газу.