Обов’язкова повірка лічильників води повернулася: які важливі нюанси треба знати мешканцям Харкова

Чи потрібно повіряти лічильники води у Харкові

В Україну повернулася обов’язкова повірка лічильників води, яку більшості українців доведеться проходити згідно з планом. Втім, деяким з них її поки що можна не проходити.

Так у "Харківводоканалі" пояснили, чи треба проходити цю процедуру мешканцям другого за чисельністю населення міста України.

Зазначається, що порядок проведення планової повірки лічильників води регламентується постановою Кабміну №440, яка набула чинності 4 липня. У документі йдеться, що громадяни, у яких настав термін перевірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Однак винятком із правила є жителі населених пунктів, які перебувають в окупації, у зоні бойових дій чи у зоні можливих бойових дій. Саме до третьої категорії нині належить Харків, а тому водоканал не вимагатиме від його мешканців проходити повірку.

"Зазначеним документом встановлено, що на територіях можливих бойових дій, до яких входить і Харківська міська територіальна громада, терміни повірки лічильників відкладаються на період шести місяців з дати завершення або припинення бойових дій", — зазначили у Харківводоканалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є нюанси під час проходження повірки лічильників газу.