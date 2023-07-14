Обов’язкова повірка лічильників води повернулася: до кого звертатись у Львові

У Львові повіркою займаються чотири компанії

В Україні відновили процедуру проходження планових повірок лічильників води, яку призупиняли у квітні 2022 року через початок російського вторгнення. Утім, у Львові суттєвих змін у цьому плані місцеві мешканці практично не помітили.

Процес повірок в Україні регламентується постановою Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року, яка свідчить, що не проходити їх можуть лише мешканці територій, що знаходяться під окупацією або в зоні бойових дій.

Іншим же повірку лічильників води необхідно проходити кожні чотири роки, а якщо цього не зробити, то постачальник послуг нараховуватиме плату за спожиті послуги згідно із середніми нормами споживання, які часто перевищують фактичне споживання. Тобто з неповіреним лічильником платити за комуналку доведеться значно більше.

У Львові повіркою лічильників води займається одразу кілька підприємств:

ЛМКП "Львівтеплоенерго", вул. Курмановича, 4. Щоб замовити послугу, варто звернутися за номером (080) 030 30 66 або (032) 229 31 49 ;

або ; ЛМКП "Залізничнетеплоенерго", вул. Патона 2А. Для повірки лічильників води можна звернутися за номером (032) 292 07 67 , а для повірки лічильників тепла – (032) 262 00 33 .

можна звернутися за номером , а для повірки лічильників – . ЛМКП "Львівводоканал", вул. Зелена, 64 або вул. Хуторівка, 24. Для замовлення повірки необхідно звернутися за номером (067) 310 09 49 або використати бот @vodokanal_lviv_bot в Telegram

або використати бот @vodokanal_lviv_bot в Telegram ДП "Львівстандартметрологія", для повірки лічильників тепла — вул. Князя Романа, 38 за номерами (032) 261 69 44, (067) 672 30 75 або вул. Заводська, 26 за номером (032) 298 65 77 ; для повірок лічильників води — вул. Метрологічна, 12 за номерами (032) 237 14 31 або ( 097) 417 11 47.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як замовити повірку лічильника води у Києві, а також про те, чи треба її проходити у Харкові.