Обов’язкова повірка лічильників води: хто має за неї платити і коли її проходити

За повірку лічильників доведеться заплатити з власної кишені

В Україні повернули планову повірку лічильників, а тому у багатьох жителів нашої країни виникли закономірні питання щодо нюансів її проходження.

Як мовиться в матеріалі 1+1, проходити перевірку лічильників води необхідно кожні чотири роки, а у разі виявлення проблем споживачам повідомлять, що вимірювальний пристрій необхідно замінити.

Усі витрати на повірку можуть коштувати приблизно 300 гривень, а його заміна близько 700 гривень. Звичайно ці цифри залежать від способу повірки і міста, в якому живе споживач. Важливо в цьому випадку те, що платити за послуги має саме споживач.

"До 2018 року витрати на повірку пристроїв обліку перебували у структурі тарифу, проте після ухвалення змін до закону про комерційний облік дані витрати зі структури тарифів виключені", — пояснив головний інженер розрахункового департаменту "Київводоканалу" Євген Шкадро.

Якщо повірку не пройдено вчасно, то показники лічильника припинять приймати, а плату за споживання призначатимуть за середнім тарифом по дому.

Найнадійнішим способом вважається повірка з демонтажем, оскільки в цьому випадку крім самої послуги лічильник пройде і сервісне обслуговування. Тобто у нього в цьому випадку буде більше шансів успішно пройти процедуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як необхідно правильно знімати показники лічильників води, щоби при цьому не переплачувати за комуналку.