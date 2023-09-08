Повірка лічильників електрики повернулася: коли її проходять та хто за неї платить

Хто відповідає за перевірку лічильників

В Україну повернулася планова повірка лічильників електрики і хоч процедура це не нова, проте вона викликає багато питань. Наприклад, про те, хто за неї повинен платити та коли її треба проходити.

Як йдеться у повідомленні "Львівобленерго", єдиної дати для цього немає, оскільки для кожного лічильника вона своя і залежить від того, коли його було встановлено та введено в експлуатацію.

Залежно від класу точності повірку лічильника електрики необхідно проходити раз на 4, 6 або 8 років.

При цьому там запевняють, що електрики самі стежать за необхідністю пройти повірку лічильника й у разі потреби змінюють його на новий. Процес заміни та повірки абсолютно безкоштовний.

Втім, це стосується лише не побутових споживачів. Тобто представникам бізнесу необхідно стежити за необхідністю проходження процедури та платити за неї.

Перевіркою відповідності лічильників вимогам нормативної документації займаються акредитовані відомства, наприклад, у Львові це "Львівстандартметрологія". Виконувати повірку можуть лише представники ліцензованих підприємств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має платити за перевірку лічильників води і скільки це коштуватиме споживачеві.