Чи потрібно передавати показання лічильника газу, якщо в будинку ніхто не живе: чітка відповідь

Комунальники пояснили, чому важливо вчасно передавати показники

Після початку російського вторгнення багато жителів нашої країни змінили місце проживання, проте не змогли втекти від побутових питань. Наприклад, чи варто передавати показники лічильників газу, якщо людина не проживає у своєму будинку і відповідно не користується ним.

Однозначну відповідь дала прес-служба Дніпровської філії "Газмереж", де зазначили, що передавати показники лічильника необхідно в обов’язковому порядку навіть якщо цифра там така сама, як була минулого місяця.

"Це важливо при формуванні Вашого індивідуального обсягу споживання блакитного палива протягом "газового року", що закінчується 30 вересня, та розрахунку вартості послуг з розподілу наступного календарного року", — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що передача показників лічильників відбувається щомісяця з 1 по 5 число включно.

Як повідомлялося раніше, у "Нафтогазі" спростили спосіб передачі показників лічильників газу та оприлюднили інструкцію того, як ним можна скористатися.

Також ми писали про те, що буде, якщо споживач не здав лічильник на перевірку вчасно і хто може цього не робити.