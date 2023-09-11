Двозонні лічильники: як передати показники електроенергії

Прилад обліку рахує не тільки кількість спожитої енергії, а й час її використання

В Україні використовується одразу декілька типів лічильників справність та стан пломби яких регулярно перевіряють контролери. Лічильники для електроенергії мають особливості, зокрема є можливість зональної оплати за спожиту електричну енергію.

Двозонний лічильник обліковує не тільки кіловати, які ви витратили на своє щоденне життя, а й враховує час коли ви це зробили. Окремо фіксується денний та нічний обсяг спожитої енергії, відповідно і вартість різна. При "нічному тарифі", за електроенергію використану з 23 вечора по 7 годину ранку, виставляється ціна вдвічі нижча.

Таким чином можна дуже суттєво економити. Наприклад, якщо використовувати бойлер для того, щоб вода була нагріта для ранкового душу, пральну машину та посудомийну машину вночі.

Підрахунок економії від двозонного лічильника

Передача показників двозонного лічильника

Як і в звичайному лічильнику передача показників — справа рук власника квартири. Водночас є такі двозонні лічильники, які можуть передавати показники самостійно (це стосується тих лічильників, що є частиною автоматизованої системи комерційного обліку і вони встановлюються одночасно в усіх мешканців будинку). Аби вірно зняти показники з лічильника треба розуміти, що на його екрані відображається показання кіловат годин з різними тарифами, сьогоднішня дата, час. Повний перелік залежить від моделі лічильника. Індекси різняться в залежності від типу лічильника.

Індекси тарифу день/ніч у популярних двозонних лічильниках

Раніше "Телеграф" розповідав, що для передачі показників газу запровадили спрощений спосіб. Для нього не потрібна попередня реєстрація.