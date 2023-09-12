Повірка лічильників води повернулася: як дізнатися, коли її треба проходити

Інформація може бути записана у двох місцях

В Україну повернулася планова повірка лічильників води, а тому у багатьох виникли питання, коли її варто проходити, щоб уникнути переплат за комуналку.

Відповідь на це питання дали в Центрі комунального сервісу, де нагадали, що своєчасне проходження повірки дозволить постачальникам послуг з водопостачання коректно нараховувати платежі.

Інформація про строки проходження повірки може бути записана у двох місцях:

У техпаспорті лічильника вказано період, через який треба проходити процедуру. Найчастіше для лічильників води та тепла він становить чотири роки з дати виготовлення. Дата виготовлення теж має бути зазначена у техпаспорті;

Після проходження повірки компетентні органи видають споживачеві документ, у якому повідомляють про її результати, а також зазначають там дату наступного проходження цієї процедури.

Зазначається, що ці документи споживачеві необхідно зберігати, щоб у будь-який момент звіритися з базами комунальних служб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на відміну від лічильників газу та електрики, повірка лічильників води здійснюється за рахунок споживача.