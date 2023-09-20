Доведеться витратитися: кому треба платити за повірку лічильника електроенергії

Зовсім старі лічильники може знадобитися замінити

В Україні відновлені повірки побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води. На відміну від приладів обліку води, лічильники електроенергії мають різний термін повірок. Це залежить від дати виготовлення та виду лічильника.

Як повідомили у "Львівобленерго", оператор системи розподілу сам має слідкувати за експлуатацією приладу обліку і замінювати їх за потреби. Однак якщо клієнти не побутові, а юридичні то лічильники мають міняти самостійно, до того ж самотужки займатися повіркою лічильників у відповідних організаціях.

Якщо не повірити лічильник вчасно, то нарахування почнуть проводити за нормами споживання. Вони зазвичай можуть бути вищими за фактично спожитий обсяг електроенергії.

Згідно з даними на урядовому порталі, частота повірок може бути від щорічної до разу в 16 років. Інформація про подовжений термін без повірки (те що в дужках) має бути зазначена у паспорті приладу обліку.

Як часто треба повіряти лічильник електроенергії:

для лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5-2,0 і А, В) — 8 (16) років;

для лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) – 6 (16) років;

для лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5-,0 і А, В) – 4 (10) років;

для лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) – 6 (10) років;

для лічильників активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,01-0,1) – 1 рік.

На відміну від приладу обліку електроенергії за повірку лічильника доведеться платити споживачу зі своєї кишені. Іноді може знадобитися заміна лічильника якщо він не пройшов повірку це буде ще дорожче.