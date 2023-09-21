Знімаємо та подаємо показники газового лічильника правильно: є декілька способів

Показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 28 по 5 число

Українці щомісяця мають здійснювати комунальні платежі і, зокрема, за газ. Щоб споживачеві прийшла коректна платіжка, йому необхідно правильно знімати та своєчасно передавати показники лічильника.

Важливо враховувати, що якщо здійснити передачу показників лічильника не вчасно, тоді споживачеві нарахують у платіжці загальне середнє значення споживання. Це своєю чергою може бути вищим, ніж витрата газу була насправді. Про це пише 24 канали.

Як зняти показники лічильника

Для цього необхідно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень, виділених червоним кольором та цифр після коми.

Зауважте, що показники газового лічильника потрібно передавати щомісяця з 28 по 5 число.

Куди передати показники лічильника

Існує кілька способів передати показники лічильників. Оскільки деякі компанії тепер підпорядковуються "Нафтогазу", споживачі можуть передавати онлайн показники в особистому кабінеті.

Також споживачі Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій можуть зробити це онлайн за посиланням.

Українці можуть надіслати SMS-повідомлення з показниками на номер 4647.

Крім того, зробити це можна за телефоном за такими номерами:

066-300-2-888; 093-300-2-888; 098-300-2-888; 056-747-76-35; 057-708-01-87.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дізнатися, коли потрібно проходити планову перевірку лічильників води та як має відбуватися цей процес.