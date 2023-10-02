Повірка лічильників електрики: кому доведеться заплатити за процедуру

Що треба знати про перевірку лічильника світла

В Україну знову повернулася планова повірка лічильників, серед яких і лічильники електрики, а тому у багатьох українців виникли питання щодо порядку її проходження.

Як пояснили у Львовобленерго, єдиної дати проходження повірок немає, а вона залежить від дати встановлення лічильника конкретному споживачеві. Залежно від типу лічильника процедуру проходять раз на 4, 6 чи 8 років.

При цьому самостійно стежити за датою перевірки не обов’язково, оскільки відповідальність за це лежить на постачальнику послуг, тобто на вашому обленерго.

Електрики самі повідомлять споживача про необхідність пройти перевірку або провести заміну лічильника. Сама процедура повністю безкоштовна і від споживача потрібно лише надати доступ до пристрою.

Єдиним винятком може бути бажання користувача перейти на сучасніший двозонний лічильник, проте іноді їх теж ставлять безкоштовно.

Втім, є й ті, кому доведеться заплатити за обслуговування пристрою — це підприємства, які ведуть комерційну діяльність. Їм самим необхідно стежити за станом лічильника та у разі необхідності проводити перевірку чи заміну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на відміну від лічильників газу та електрики, перевірка лічильників води здійснюється за рахунок споживача.