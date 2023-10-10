Як зробити так, щоб лічильник сам передавав показання світла: порада від YASNO

Передавати показання лічильника за світло потрібно передавати до 2-го числа кожного місяця

При установці двозонного лічильника на світло деякі споживачі думають, що прилад автоматично передаватиме показання світла. Справді, є "розумні" лічильники, але не варто їх плутати зі звичайними двозонними.

Різницю між цими лічильниками пояснили експерти YASNO. Вони також нагадали споживачам, що показники за спожиту електроенергію потрібні вчасно.

Так, "розумні" лічильники — це частина автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Цей прилад автоматично фіксує та передає показники лічильників, а також інформацію про аварії, перевантаження мережі, втрати, несправності приладу та іншу інформацію. При заміні звичайного лічильника на "розумний" АСКОЕ встановлюється автоматично.

"Розумний" лічильник також може бути як однозонним, так і двозонним. Однозонний фіксує використані кВт/год однаково протягом усього періоду споживання. У той час як двозонний лічильник фіксує спожиту електроенергію за періодами часу (вдень та вночі). Нічний тариф для власників двозонних лічильників діє з 23:00 до 07:00 і коштує двоє дешевше, ніж денний тариф.

"Якщо двозонний лічильник не має модуля АСКОЕ і не підключений до такої системи, він автоматично не передає показання. Тому клієнтам потрібно щомісяця робити це самостійно. При цьому важливо повідомляти показання окремо для тарифної зони "день" та тарифної зони "ніч", що відображаються на екрані пристрою", — нагадали в YASNO.

Передавати показання лічильника за світло можна декількома способами: через Особистий кабінет, мобільні програми, роботів у Viber або Telegram, по телефону контакт-центру або на сайті оператора. Робити це потрібно за два дні до закінчення минулого місяця, а крайній термін – до 2 числа нового місяця.

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