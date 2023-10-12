Будуть наслідки: чим загрожує втручання в роботу лічильника та перешкоджання повірці

Окрім суми штрафу на людину покладатимуть збитки підприємства

Повірка лічильників газу повернулась серед інших обов'язкових перевірок приладів обліку. Робиться вона коштом облгазів, без цього — нараховуватимуть по середніх показниках.

Якщо від повірки лічильника відмовитися, то це привід для співробітника облгазу скласти відповідний акт. Заважання у проведенні перевірки або недопуск представників комунальної служби до неї загрожує штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян (ндг). За даними сайту Бухоблік, неоподатковуваний мінімум в цьому випадку — 17 грн. Тобто штраф можуть нарахувати на суму від 850 до 2550 грн.

Інші випадки накладання штрафу — за втручання в роботу лічильників. Це незаконне підключення облікового приладу, відновлення споживання газу, самовільна установка газових приладів, яких немає в документах, пошкодження лічильника чи пломби і встановлення магніту. За своє втручання чи демонтаж приладу обліку газу можна отримати від 850 до 3400 грн штрафу, що складає 50-200 ндг.

Однак адвокати зазначають, що суми штрафів в середньому можуть становити по 150 тисяч на одне домогосподарство, а іноді сягають 300 тисяч. Зазначимо, у разі виявлення порушення отримувач послуг має окрім самого "тіла" штрафу відшкодувати збитки. Наприклад, за втручання в роботу лічильника, збитки компенсуються за період з дня встановлення приладу обліку або пошкодженої пломби, але не більше чим за 12 місяців. При роботі несанкціонованого газопроводу цей період сягає 3 років збитків. Нараховують їх за граничними об’ємами споживання природного газу.

Як уникнути штрафу при пошкодженні лічильника

Для того аби не відшкодовувати збитки та не платити велику суму штрафу, в разі випадкового пошкодження пломби чи приладу обліку треба самостійно звернутися в облгаз. Про це пишеться заява. Без цього при повірці ситуацію можуть розцінити не на користь споживача.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються прилади обліку газу та які вони бувають. В незалежності від його типу, в кожного лічильника має бути технічний паспорт.