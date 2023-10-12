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Будуть наслідки: чим загрожує втручання в роботу лічильника та перешкоджання повірці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Втручання в прилад обліку блакитного палива може привести до чималих матеріальних втрат
Втручання в прилад обліку блакитного палива може привести до чималих матеріальних втрат

Окрім суми штрафу на людину покладатимуть збитки підприємства

Повірка лічильників газу повернулась серед інших обов'язкових перевірок приладів обліку. Робиться вона коштом облгазів, без цього — нараховуватимуть по середніх показниках.

Якщо від повірки лічильника відмовитися, то це привід для співробітника облгазу скласти відповідний акт. Заважання у проведенні перевірки або недопуск представників комунальної служби до неї загрожує штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян (ндг). За даними сайту Бухоблік, неоподатковуваний мінімум в цьому випадку — 17 грн. Тобто штраф можуть нарахувати на суму від 850 до 2550 грн.

Інші випадки накладання штрафу — за втручання в роботу лічильників. Це незаконне підключення облікового приладу, відновлення споживання газу, самовільна установка газових приладів, яких немає в документах, пошкодження лічильника чи пломби і встановлення магніту. За своє втручання чи демонтаж приладу обліку газу можна отримати від 850 до 3400 грн штрафу, що складає 50-200 ндг.

Однак адвокати зазначають, що суми штрафів в середньому можуть становити по 150 тисяч на одне домогосподарство, а іноді сягають 300 тисяч. Зазначимо, у разі виявлення порушення отримувач послуг має окрім самого "тіла" штрафу відшкодувати збитки. Наприклад, за втручання в роботу лічильника, збитки компенсуються за період з дня встановлення приладу обліку або пошкодженої пломби, але не більше чим за 12 місяців. При роботі несанкціонованого газопроводу цей період сягає 3 років збитків. Нараховують їх за граничними об’ємами споживання природного газу.

Як уникнути штрафу при пошкодженні лічильника

Для того аби не відшкодовувати збитки та не платити велику суму штрафу, в разі випадкового пошкодження пломби чи приладу обліку треба самостійно звернутися в облгаз. Про це пишеться заява. Без цього при повірці ситуацію можуть розцінити не на користь споживача.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються прилади обліку газу та які вони бувають. В незалежності від його типу, в кожного лічильника має бути технічний паспорт.

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#Газ #Штрафи #Лічильники