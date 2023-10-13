Швидко та зручно: як передати показання лічильників через SMS-повідомлення

Показання потрібно передавати з 28 по 5 число щомісяця

Українці можуть передавати показання газового лічильника будь-яким доступним для них способом, у тому числі через SMS-повідомлення. Однак, варто врахувати, що ця послуга додатково оплачується.

Про це повідомили у прес-службі ДК "Нафтогаз України". Зазначається, що для всіх абонентів національних операторів GSM відправка СМС коштуватиме 1 гривню.

"Відтепер з 28 по 5 число щомісяця передавати спожиті куби блакитного палива можна через повідомлення на номер 4647", — йдеться у повідомленні.

Дана функція доступна для АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз", Дніпровської та Кропивницької філій газомережі.

Як правильно передати показання через СМС

Споживачу необхідно надіслати SMS повідомлення на короткий номер 4647 (формат: XXXXXXXXX_YYYYY, де XXXXXXXXX – 9 цифр особового рахунку, YYYYY – показники лічильника (5 цифр).

Між лицьовим рахунком та показанням лічильника має бути один пробіл. Наприклад: 1000000001 20203.

У компанії наголосили, що ця послуга доступна лише для повнолітніх абонентів. У разі додаткових питань з цього приводу громадяни можуть звертатися з пн-пт з 08:00 до 19:00 та в сб-нд з 09:00 до 19:00 за номерами:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати кожному українцю про перевірку лічильників води, тепла, газу та електроенергії, а також хто й у яких випадках може не платити.