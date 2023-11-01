Залишилось два дні: українцям нагадали, до якого числа потрібно передати показники лічильників електрики

У ДТЕК пояснили, чому не варто запізнюватися з передачею показників лічильників

Українці щомісяця передають показники лічильників і робити це потрібно за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, щоб уникнути проблем із платіжками за світло. Тому тим, хто ще не зробив цього у листопаді, варто поквапитися, адже залишилося лише два дні.

Київські електромережі пояснили, чому не варто запізнюватися з передачею показників лічильників. Також українцям пояснили, що станеться, якщо все ж таки зробити це не вчасно.

"Показники лічильника, що передаються в інші числа місяця, будуть зараховані як показники на поточну дату (дату передачі показань). При цьому показання лічильника передані в інші числа місяця вважаються вихідними даними для визначення розрахунковим шляхом показів лічильника на перше число поточного календарного місяця за середньодобовим обсягу споживання", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо з будь-якої причини ви не передали показання лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли про прості способи передати показники лічильників за газ у режимі онлайн.