Заміна лічильників електрики: у яких випадках це можна зробити безкоштовно

Як замінити лічильник електрики

Лічильники електрики, як і всі електроприлади, мають властивість періодично виходити з ладу або починати збоїти. У таких випадках їх треба замінити, а зробити це зазвичай нескладно, хоч і може бути дорого.

Періодично постачальники послуги з енергопостачання можуть змінювати лічильники самостійно, проте іноді споживачі вважають за краще зробити це власним коштом.

Постачальник може змінити пристрій у двох випадках:

коли у старого закінчується експлуатаційний термін або якщо він не зміг пройти перевірку;

з особистої ініціативи оператора системи розподілу;

У цьому випадку оператор покриває всі витрати зі свого рахунку та самостійно проводить заміну. Однак трапляються випадки, коли споживач сам вирішує самостійно замінити лічильник, наприклад, якщо він захотів купити двозонний лічильник, з метою переходу на більш економний тариф.

Варто зазначити, що сам лічильник може коштувати до 5 тисяч гривень з урахуванням вартості послуг із заміни.

Що потрібно робити:

Подати заяву про зміну тарифу. Для цього додайте дані паспорта, ІПН та чинний договір постачання електроенергії.

Оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей.

Викликати майстра для заміни лічильника: він розпломбує старий, встановить та опломбує новий. Після цього обов’язково попросіть акт робіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лічильник на світ може самостійно передавати показники світла. Українцям розповіли, що для цього треба зробити.