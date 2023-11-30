Як правильно знімати показання з двотарифного лічильника за світло

Споживачам не потрібно фіксувати середньодобові показники

Українцям настав час передавати показники лічильників за електроенергію. Але якщо в будинку встановлено двотарифний лічильник, то знімати показники потрібно окремо за "ніч" та окремо за "день".

Про це українцям розповіли у "Волиньобленерго". До речі, користувачі двотарифних лічильників можуть заощадити на комунальних платежах.

Двотарифний лічильник відображає показники в тарифі "день", які були спожиті в період з 07:00 до 23:00, та в тарифі "ніч" — з 23:00 до 07:00. За електроенергію, спожиту вночі, споживач платить вдвічі дешевше.

Щоб зняти показники двотарифного лічильника, необхідно знайти на екрані відповідні позначення:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2"); GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2"; СТК: "день" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Перемикати показники між собою можна за допомогою кнопки "Введення". Записувати необхідно лише цифри до коми (чорного кольору) — це значення спожитих кіловат-годину. Нулі та цифри після коми записувати не потрібно.

При цьому фіксувати середньодобовий показник не потрібно, його замість споживача розрахує постачальник послуг з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити, якщо передали неправдиві показники лічильника. Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми.