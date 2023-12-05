Передали неправильні показники лічильника на газ: що робити і куди звертатися

Оператори ГРМ допоможуть виправити проблему

З 1 по 5 грудня українцям слід передати показники лічильників за газ. Якщо цього зробити вчасно, то сума в платіжках може значно збільшитися. Але що робити, якщо поспіхом споживач передав невірні показники?

У "Нафтогазі" розповіли, що робити у такому разі. Споживач може виправити показники, навіть не виходячи із дому.

Якщо споживач помітив, що за особовим рахунком передані невірні показники, слід звернутися до оператора ГРМ, щоб їх відредагувати. Якщо оператор ГРМ перейшов до групи "Нафтогазу", зробити це можна за допомогою онлайн сервісів.

Наприклад, скористатися Контакт-центром ГК "Нафтогаз України":

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell) для зв’язку з оператором необхідно натиснути "8".

Оператору потрібно описати проблему, озвучити свої дані (ПІБ власника, номер особового рахунку, адресу та номер лічильника). Потім слід назвати правильні показники газового лічильника.

Також можна обійтися без дзвінків, скориставшись чат-ботом NaftogazGasSupply у Facebook. У зверненні також слід описати ситуацію, вказати дані для ідентифікації, правильний показник та номер лічильника.

Крім того, можна написати листа з проблемою, даними та актуальними показниками лічильника, надіславши його на електронну пошту [email protected].

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники з лічильника на світ. Якщо він двотарифний, то важливо правильно записати показники кожного тарифу.