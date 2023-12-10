Як платити менше за світло: шість корисних порад від енергетиків

Заощаджувати на оплаті за електроенергію можна без особливих обмежень та зусиль

України можуть у будь-який момент почати платити менше за електроенергію. Щоб зменшити суми у платіжках, необхідно використовувати кілька простих лайфхаків.

Один з найбільших постачальників енергоресурсів YASNO розповів на своїй сторінці у Facebook, як зробити суми у платіжках меншими. Шість корисних порад від компанії можуть значно допомогти українцям.

Один із способів — встановлення двозонного лічильника з набору Розумний Watt. За допомогою нього можна вдвічі зменшити витрати на електроенергію, яку ви споживатимете за нічним тарифом, з 23:00 до 7:00.

Друга порада — зменшення загального освітлення. Тобто замість люстр можна використовувати торшери та настільні лампи. Використовуючи такий метод, ви зможете потім побачити у платіжці за світло значну різницю.

У компанії пропонують скористатися LED-лампами. Вони споживають до десяти разів менше електроенергії.

Четвертий метод — завжди вимикайте з розетки прилади, що не використовуються. Навіть у режимі сну вони споживають електроенергію. Якщо у вас є така звичка залишати прилади в розетці, цей спосіб порадує вас цифрами в платіжці.

З метою економії можна знизити температуру нагрівання бойлера. Це допоможе йому споживати менше електроенергії.

Також якщо у вас газова плита, ви можете користуватися нею замість мультиварки або мікрохвильової печі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно заряджати гаджети, щоб заощаджувати електроенергію і в результаті менше платити за світло.