Простіше простого: як передати показання електролічильника, якщо ви не вдома

Як тільки споживачі повернуться додому, їм необхідно повідомити актуальні дані лічильників

Споживачі мають вчасно передавати показники лічильників за світло, інакше можна нарватися на штраф. Але частина українців, як і раніше, перебуває за кордоном і знімати показники лічильників немає можливості.

У компанії YASNO розповіли, як вчинити в такій ситуації. Щоб передати показники з іншої країни чи міста, є кілька способів.

Перший варіант — попросити когось зі знайомих. Якщо у родичів, сусідів чи друзів є доступ у житло, то можна попросити їх зняти та передати показники лічильників електроенергії. Для цього достатньо пояснити де знаходиться сам лічильник.

Якщо ж звернутися нема до кого, то щомісяця можна передавати одні й самі показання, які були зафіксовані востаннє. Але цей варіант можливий за умови, що у приміщенні ніхто не живе та відключено всі електроприлади.

Якщо ж у квартирі ніхто не проживає, але працюють деякі прилади (наприклад холодильник), то мінімальне споживання все одно відбувається. У такому разі до зафіксованих перед від’їздом показників потрібно додавати щомісяця орієнтовну кількість кіловат.

Коли мешканці квартири повернуться, вони повинні зафіксувати поточні свідчення, і тоді платіжку можна буде підкоригувати.

Передавати показання електролічильника дистанційно можна кількома способами:

через особистий кабінет;

за допомогою мобільного додатка ;

через чат-боти у Viber та Telegram;

використавши форму на сайті YASNO;

написавши особисте повідомлення на сторінці YASNO у Facebook.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому не потрібно проходити перевірку лічильників. Це дозволено лише двом категоріям українців.