В Україні безкоштовно встановлюють "розумні" лічильники електрики: як дізнатися, чи поставлять його вам

Такий лічильник дозволяє заощаджувати електрику

Деякі українські домогосподарства можуть безкоштовно провести заміну старого лічильника електрики на новий пристрій, який дозволяє економити на електриці.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК, в Україні працює спеціальна інвестиційна програма зі встановлення смартлічильників з метою економії електрики.

Відповідно до вимог Національної комісії безплатна заміна лічильників відбувається у випадках, якщо цього вимагає економічна доцільність, автоматизація пристроїв обліку або якщо лічильник вийшов з ладу.

Тобто, за власним бажанням до списку потрапити не вийде, оскільки лише самі енергетики можуть визначити, де вони їх змінюватимуть. Однак споживачі можуть перевірити свою адресу на сайті ДТЕК.

Альтернативно можна замовити послугу із заміни лічильника за власною ініціативою, однак у цьому випадку вона буде платною.

Як відомо, смартлічильники електрики дозволяють вести облік споживання в різних зонах, що дозволяє знизити суми в платіжках, оскільки ціна електрики різниться залежно від часу доби — 2,64 грн кВт-год вдень і 1,32 грн кВт-год вночі.

Нагадаємо, в Україні знову повернулася процедура планової повірки лічильників і "Телеграф" розповідав, що робити, якщо настав час її проходити, але вдома ніхто не живе.