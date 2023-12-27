Можуть виключити електроенергію: що потрібно знати про повірку лічильників, аби не втрапити в халепу

Контролер має фотографувати прилади

В червні 2023 року відновили повірку лічильників, вони підлягають регулярній перевірці та за необхідності заміні. Згідно з нормативними актами вони мають оглядатись або замінюватись раз на 4 роки, а споживач не може відмовитися від процедури.

Про це розповіли на сторінці "Закарпаттяобленерго". Кожен користувач електроенергії зобов'язаний надати безперешкодний доступ до лічильника для його перевірки та можливої ​​подальшої заміни.

При цьому, підпускати до лічильника можна лише представника ОСР (оператор системи розподілу), який надасть відповідне посвідчення. У присутності споживача або уповноваженої особи й роботі не повинні перешкоджати.

Періодично звіряти показники лічильника і робити контрольні фотографії повинні контролери. У цьому випадку споживач також має надати доступ до приладу обліку. У разі систематичного недопуску спеціаліста – користувачеві можуть відключити електропостачання.

Зазначимо, що перевірку лічильників в Україні призупинили на час дії воєнного стану. Проте у квітні 2023 року уряд затвердив постанову №440 "Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану".

Раніше "Телеграф" писав, коли замість повірки лічильник краще замінити на новий.