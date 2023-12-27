Можуть виключити електроенергію: що потрібно знати про повірку лічильників, аби не втрапити в халепу
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Контролер має фотографувати прилади
В червні 2023 року відновили повірку лічильників, вони підлягають регулярній перевірці та за необхідності заміні. Згідно з нормативними актами вони мають оглядатись або замінюватись раз на 4 роки, а споживач не може відмовитися від процедури.
Про це розповіли на сторінці "Закарпаттяобленерго". Кожен користувач електроенергії зобов'язаний надати безперешкодний доступ до лічильника для його перевірки та можливої подальшої заміни.
При цьому, підпускати до лічильника можна лише представника ОСР (оператор системи розподілу), який надасть відповідне посвідчення. У присутності споживача або уповноваженої особи й роботі не повинні перешкоджати.
Періодично звіряти показники лічильника і робити контрольні фотографії повинні контролери. У цьому випадку споживач також має надати доступ до приладу обліку. У разі систематичного недопуску спеціаліста – користувачеві можуть відключити електропостачання.
Зазначимо, що перевірку лічильників в Україні призупинили на час дії воєнного стану. Проте у квітні 2023 року уряд затвердив постанову №440 "Деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного та надзвичайного стану".
Раніше "Телеграф" писав, коли замість повірки лічильник краще замінити на новий.