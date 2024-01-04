Передали неправильні показники газового лічильника: виправити можна, не виходячи з дому

Українцям розповіли, як легко виправити помилку

Настав час передавати показання газового лічильника компаніям-постачальникам. Однак трапляються випадки, коли під час передачі показань споживачі роблять помилку і неправильно повідомляють дані.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, що робити у такому разі. Українці мають кілька способів виправити помилку, головне — вчасно її помітити.

Отже, щоби виправити помилкові показники, потрібно звернутися до оператора ГРС. Якщо він перейшов до групи "Нафтогазу", то виправити показники можна кількома способами. Перший з них — звернутися до Контакт-центру за телефонами: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell), для зв’язку з оператором необхідно натиснути "8".

Під час розмови з оператором потрібно назвати особовий рахунок та інші дані для ідентифікації (адреса та ПІБ власника). Потім потрібно повідомити правильні показники та назвати номер лічильника.

Ще один спосіб виправити невірні показники лічильника — передати через чат-бот "Нафтогазу" у Facebook Messenger. У повідомленні потрібно коротко описати проблему, вказати дані для ідентифікації, номер лічильника та вірні показники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як передати показники лічильника на світ, якщо немає нікого вдома. Є кілька простих способів.