Оплата "в один клік": українцям розповіли, як швидко погасити борг за світло онлайн

Споживачам назвали три способи сплатити рахунки за спожиту електроенергію дистанційно

В українців, які, наприклад, виїхали за кордон, могли накопичитися борги за несплату комунальних послуг. Погасити їх можна, навіть якщо ви не вдома.

Як це зробити розповіли на порталі YASNO і закликали погасити заборгованості якнайшвидше, інакше вони тільки збільшуватимуться. Є три способи позбутися заборгованості швидко та просто.

Для оплати рахунків у YASNO можна зайти на сайт компанії та здійснити оплату. Для цього необхідно вибрати спосіб оплати: за адресою, за особовим рахунком або через платіжні послуги.

Також можна погасити заборгованість у чат-ботах у Viber або Telegram. Для цього потрібно вибрати регіон, ввести номер особового рахунку, показники лічильника та суму заборгованості.

Ще один спосіб погасити заборгованість, не виходячи з дому – це мобільний додаток від YASNO.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як кияни можуть передавати показники лічильників води. Зробити це можна як телефоном, так і онлайн.