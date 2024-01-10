Онлайн і не тільки: українцям розповіли п’ять способів сплатити рахунки за газ

Українцям пояснили, куди йдуть гроші за оплату комунальних послуг

Українців просять вчасно оплачувати рахунки за газ. Це не лише позбавляє споживачів боргів, а й дозволяє підтримувати енергетичну стійкість країни.

У ГК "Нафтогаз України" розповіли, як отримати платіжку за спожитий газ та сплатити її. Зробити це можна як онлайн, так і в деяких установах.

Якщо немає часу кудись ходити, щоб сплатити рахунки за комуналку, зробити це можна онлайн. Наприклад, в особистому кабінеті на сайті "Нафтогазу" або скористатися чат-ботами GASUA у Viber та Telegram.

Також можна скористатися терміналами самообслуговування ПриватБанку або Ощадбанку. У відповідному розділі слід ввести показники газового лічильника, якщо він встановлений у будинку. Якщо ж його немає, то просто сплатити суму, яку нарахував оператор ГРМ.

Крім того, послуги оплати комуналки діють у відділеннях партнерів "Нафтогазу": ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБі та Новій пошті. У відділеннях Укрпошти теж можна заплатити за газ, але лише після 20 числа поточного місяця та у тих областях, де немає активних бойових дій.

Споживачам нагадали, що вони платять за спожитий газ після того, як користувалися ним протягом усього місяця. Водночас сам "Нафтогаз" закуповує газ наперед, щоб забезпечити опалювальний сезон ресурсом. Таким чином українці компенсують "Нафтогазу" ті кошти, які компанія вже витратила на закупівлю певного обсягу газу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим відрізняються одно-, дво- та тризонні лічильники електрики. Українцям розповіли, як правильно знімати показники та передавати їх.