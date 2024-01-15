Встановити замало: що потрібно зробити, щоб "розумний" лічильник світла передавав дані автоматично

Незнання цього нюансу може призвести до неприємних наслідків

Все частіше українці встановлюють двофазні лічильники електроенергії, щоб зекономити на використанні ресурсу у нічний час. Проте їх помилково називають "розумними" і вважають, ніби вони автоматично передають показники спожитої енергії.

Насправді не усі двофазні лічильники мають таку функцію. Показники передають тільки "розумні" пристрої, які підключені до автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), про що пише компанія YASNO на своєму офіційному сайті.

Оператор системи розподілу одночасно заміняє лічильники у всіх квартирах будинку та підключає до автоматизованої системи. Лише такий пристрій автоматично передає дані. При цьому лічильник може бути одно- чи двофазним.

Як знімати показники з двофазного лічильника

Такий пристрій фіксує, скільки було спожито електроенергії вдень та вночі. З 7:00 до 23:00 діє звичайний тариф. В Україні сьогодні він складає 2,64 грн/кВт-год. Нічний тариф вдвічі дешевший і він діє на ресурс, спожитий з 23:00 до 7:00.

Знімати показники з двофазного лічильника трішки складніше, ніж зі звичайного. Проте у цьому допоможе наша детальна інструкція:

натисніть кнопку "Введення";

оберіть денний тариф (залежно від пристрою може позначатись "Т11" , "Т1" , "1.5.8.1" чи "Е1" );

, , чи ); запишіть цифри, які з’являться на табло;

перемкніть на нічний тариф (може позначатись "Т12" , "Т2" , "1.5.8.2" чи "Е2" );

, , чи ); запишіть показники, які з’являться на екрані;

передайте дані зручним для вас способом.

Раніше "Телеграф" писав, як українцям отримати знижку від "Нафтогазу". Для цього потрібно зробити три прості дії.