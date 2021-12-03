Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим святом.

У суботу, 4 грудня, православні всього світу відзначатимуть велике свято Введення у храм Пресвятої Богородиці (Введення до храму Пресвятої Діви Марії). Це зимове церковне свято називають ще Третьою Пречистою.

Зазначимо, Друга Пречиста чи Різдво Пресвятої Богородиці церква відзначала 21 вересня. Першу Пречисту (іншу назву – Успіння Пресвятої Богородиці) святкували 28 серпня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — свято, яке належить до двонадесятих свят і особливо шанується віруючими людьми.

Вважається, що саме цього дня юну Діву Марію батьки вперше привели до храму. Дівчинка сама подолала 15 високих сходів без допомоги дорослих, що здивувало всіх присутніх. Згідно з переказами, саме ця подія визначила роль Діви Марії у долі людства. Дівчина залишилася в храмі до свого повноліття, а потім вийшла заміж за Йосипа.

У народі цей день вважається початком справжньої зими, а також дитячим днем, оскільки вперше приводять дітей на сповідь. Хоч свято випадає на Різдвяний піст, у цей день дозволяється вживати рибу та їжу з олією, а також випити трохи вина.

Привітайте своїх рідних та близьких із цим світлим святом:

Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Вітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Нагадаємо, як писав "Телеграф", до 6 січня православні християни дотримуються суворого посту.