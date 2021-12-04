4 грудня православні відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці (вітання та листівки)
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Цього дня прийнято молитися Пресвятій Богородиці та просити здоров’я та благополуччя для сім’ї.
Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) — повна назва свята, яке Православна Церква відзначає 4 грудня.
Це одне з дванадцяти великих церковних свят на рік. Вважається, що цього дня батьки привели Марію, якій виповнилося лише три роки до Єрусалимського храму. Дівчинка залишилася у храмі і виховувалась з благочестивими дівами. З божими служителями Марія була до заручин зі своїм майбутнім чоловіком Йосипом.
Це свято випадає на Різдвяний піст 2021 року, але в цей день дозволяється вживати рибу та вино. Також прийнято молиться Богородиці про зцілення від хвороб, здоров’я та благополуччя для сім’ї.
Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці
З ранку церкви службу правлять,
У славне свято православне
Введення в храм Пресвятої Богородиці,
Давайте всі разом помолимося,
За здоров’я близьких та рідних,
І голови схиливши до лику святих,
Очистимо наші душі від заздрощів та зла,
Щоб жити в ім’я миру та добра.
Сьогодні православний люд
Відзначає день великий.
В храм з Введенням вітаю
Пресвятої Богородиці.
Побажаю міцної віри,
Сили духу не втрачати
І молитвою чесною, вірною
Душу завжди очищати.
У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.
Нагадаємо, у грудні буде багато церковних свят, які є дуже важливими для православних віруючих. Щоб не пропустити важливі дати, збережіть церковний календар.
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