4 грудня православні відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці (вітання та листівки)

Цього дня прийнято молитися Пресвятій Богородиці та просити здоров’я та благополуччя для сім’ї.

Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста) — повна назва свята, яке Православна Церква відзначає 4 грудня.

Це одне з дванадцяти великих церковних свят на рік. Вважається, що цього дня батьки привели Марію, якій виповнилося лише три роки до Єрусалимського храму. Дівчинка залишилася у храмі і виховувалась з благочестивими дівами. З божими служителями Марія була до заручин зі своїм майбутнім чоловіком Йосипом.

Це свято випадає на Різдвяний піст 2021 року, але в цей день дозволяється вживати рибу та вино. Також прийнято молиться Богородиці про зцілення від хвороб, здоров’я та благополуччя для сім’ї.

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

З ранку церкви службу правлять,

У славне свято православне

Введення в храм Пресвятої Богородиці,

Давайте всі разом помолимося,

За здоров’я близьких та рідних,

І голови схиливши до лику святих,

Очистимо наші душі від заздрощів та зла,

Щоб жити в ім’я миру та добра.

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

Сьогодні православний люд

Відзначає день великий.

В храм з Введенням вітаю

Пресвятої Богородиці.

Побажаю міцної віри,

Сили духу не втрачати

І молитвою чесною, вірною

Душу завжди очищати.

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

У День введення у храм Пресвятої Богородиці щиро побажати хочу чистої любові серця і доброї надії, світлої радості і незгасної віри, міцних сил і щедрості душі, небесної благодаті і щасливої родини.

Вітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

Нагадаємо, у грудні буде багато церковних свят, які є дуже важливими для православних віруючих. Щоб не пропустити важливі дати, збережіть церковний календар.