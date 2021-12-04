Введення або Третя Пречиста: красиві листівки та привітання

Цього дня слід молитися і просити Боже благословення

Введення в храм Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти великих церковних свят на рік. Це велике християнське богородичне свято, яке ще називають Третя Пречиста.

Мета богородичних свят полягає в тому, щоб віруючі переконалися у величі та святості Пречистої Діви Марії. Свято згадує дитинство Пресвятої Богоматері, коли її у віці трьох років відвели до церкви для служіння Господу.

Введення в храм Пресвятої Богородиці є дитячим святом, адже саме цього дня прийнято приводити дітей на їхню першу сповідь.

Вітання та листівки з Введенням у храм Пресвятої Богородиці

Листівки з Третьою Пречистою

Листівки з Третьою Пречистою

Вітаю зі світлим святом — Введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю у цей світлий день вашим оселям миру, затишку, достатку та тепла. Нехай Бог пошле всім блага та міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світле, чисте і сповнене смирення і любові.

Листівки з Третьою Пречистою

Листівки з Третьою Пречистою

Вітаю із чудовим святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!

Листівки з Третьою Пречистою

Нагадаємо, що це свято випадає на Різдвяний піст. Цього дня дозволяється вживати рибу та вино. Також прийнято молиться Богородиці про зцілення від хвороб, здоров’я та благополуччя для сім’ї.