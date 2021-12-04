Введення або Третя Пречиста: красиві листівки та привітання
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Цього дня слід молитися і просити Боже благословення
Введення в храм Пресвятої Богородиці — одне з дванадцяти великих церковних свят на рік. Це велике християнське богородичне свято, яке ще називають Третя Пречиста.
Мета богородичних свят полягає в тому, щоб віруючі переконалися у величі та святості Пречистої Діви Марії. Свято згадує дитинство Пресвятої Богоматері, коли її у віці трьох років відвели до церкви для служіння Господу.
Введення в храм Пресвятої Богородиці є дитячим святом, адже саме цього дня прийнято приводити дітей на їхню першу сповідь.
Вітання та листівки з Введенням у храм Пресвятої Богородиці
Вітаю зі світлим святом — Введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю у цей світлий день вашим оселям миру, затишку, достатку та тепла. Нехай Бог пошле всім блага та міцності духу. Всі життєві випробування нехай послужать уроком і подальше життя буде світле, чисте і сповнене смирення і любові.
Вітаю із чудовим святом Введення у храм Пресвятої Богородиці! Нехай це світле свято принесе до Вашої оселі море добрих новин, щастя та тепла. Усього Вам найкращого!
Нагадаємо, що це свято випадає на Різдвяний піст. Цього дня дозволяється вживати рибу та вино. Також прийнято молиться Богородиці про зцілення від хвороб, здоров’я та благополуччя для сім’ї.
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