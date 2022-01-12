З Днем дочки! Красиві привітання у листівках та картинках

Свято покликане підкреслити важливість дівчат для сім’ї.

У черзі сімейних свят, окрім Дня матері, Дня батька та Дня бабусь та дідусів, є день у році, коли відзначають Всесвітній День дочки. Це свято у всьому світі відзначають щороку 12 січня. Додамо, що ще одне свято посідає розквіт весни — 25 квітня.

Коли та де вперше почали святкувати День дочки, на жаль, невідомо. Проте він уже встиг стати популярною сімейною урочистістю.

День доньки – це ніжне та приємне свято, коли заведено вітати всіх дочок подарунками та привітаннями. Якщо ваша дочка знаходиться далеко від вас, то відправте винуватці урочистості гарну листівку.

"Телеграф" подбав про це і склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак.

Привітання з Днем доньки у картинках:

Привітання з Днем дочки у віршах та прозі:

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Найщиріші всі слова для тебе,

Доню моя рідна, чарівна!

Доля буде хай у тебе щедра,

Щастям обдаровує сповна!

Будь розумна, гарна і успішна,

Хай не сходить посмішка з лиця

Радості, веселощів і сміху,

Кольоровим буде хай життя!

***

Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!

Донечка рiдненька — сонечко маленьке.

Очi, як хмаринка, золота дитинка.

Я за тебе, доню, щодня молю Бога.

Щоб в життi минали горе i тривога.

Завжди посмiхалась, щаслива зростала,

i нiж твоя мама, кращу долю мала.

***

Моє улюблене янголятко,

Донечко рідна.

Моя крихітко золота,

Світла така.

У житті мудрою будь завжди,

Уникай помилок.

Буде життя хай сповнене

Ласкавих усмішок.

Нехай завжди з тобою по життю

Буде половинка -

Справжній і коханий,

Відданий чоловік.

***

Дорога наша дівчинка, від душі вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість і щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов’язково будеш щаслива!

***

Вітаю, доню. Хочу побажати тобі червоного кольору любові в веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору веселощів.

***

Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.

Зазначимо, місяць січень багатий на свята. Календар важливих церковних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".