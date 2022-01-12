З Днем дочки! Красиві привітання у листівках та картинках
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Свято покликане підкреслити важливість дівчат для сім’ї.
У черзі сімейних свят, окрім Дня матері, Дня батька та Дня бабусь та дідусів, є день у році, коли відзначають Всесвітній День дочки. Це свято у всьому світі відзначають щороку 12 січня. Додамо, що ще одне свято посідає розквіт весни — 25 квітня.
Коли та де вперше почали святкувати День дочки, на жаль, невідомо. Проте він уже встиг стати популярною сімейною урочистістю.
День доньки – це ніжне та приємне свято, коли заведено вітати всіх дочок подарунками та привітаннями. Якщо ваша дочка знаходиться далеко від вас, то відправте винуватці урочистості гарну листівку.
"Телеграф" подбав про це і склав добірку яскравих та барвистих привітань на будь-який смак.
Привітання з Днем доньки у картинках:
Привітання з Днем дочки у віршах та прозі:
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!
***
Нехай усі доні будуть здорові та щасливі!
Донечка рiдненька — сонечко маленьке.
Очi, як хмаринка, золота дитинка.
Я за тебе, доню, щодня молю Бога.
Щоб в життi минали горе i тривога.
Завжди посмiхалась, щаслива зростала,
i нiж твоя мама, кращу долю мала.
***
Моє улюблене янголятко,
Донечко рідна.
Моя крихітко золота,
Світла така.
У житті мудрою будь завжди,
Уникай помилок.
Буде життя хай сповнене
Ласкавих усмішок.
Нехай завжди з тобою по життю
Буде половинка -
Справжній і коханий,
Відданий чоловік.
***
Дорога наша дівчинка, від душі вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість і щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов’язково будеш щаслива!
***
Вітаю, доню. Хочу побажати тобі червоного кольору любові в веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору веселощів.
***
Вітаю тебе, дорога донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і любові.
Зазначимо, місяць січень багатий на свята. Календар важливих церковних свят — дивіться у матеріалі "Телеграфа".
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