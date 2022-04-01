Перше квітня – брехня всесвітня! Яскраві привітання, картинки та листівки з Днем сміху

День сміху — це міжнародне свято, яке відзначається у всьому світі 1 квітня.

Традиційно 1 квітня — це свято сміху, веселощів, жартів та розіграшів, адже цього дня відзначається День сміху або День дурня. Це дуже веселе свято, головними атрибутами якого є різні підколи, розіграші, жарти та сміх. Зазначимо, що попри те, що День сміху відзначається у багатьох країнах світу, він не є офіційним святом.

Щороку, 1 квітня, "офіційно дозволяється" жартувати та розігрувати своїх друзів, знайомих, колег по роботі, родичів і навіть незнайомців. За милі та безневинні приколи ніхто на вас не образиться цього дня.

Звідки саме родом це свято — із Франції, Англії, Мексики чи Швеції — таємниця, яка, на жаль, вкрита мороком. Проте варто зазначити, що вперше про День сміху заговорив англійський письменник Джон Обрі ще 1686 року, назвавши його Святом Дурнів.

"Телеграф" зібрав для вас найяскравіші та прикольні вітальні листівки та картинки з Днем сміху:

У таке позитивне свято "Телеграф" пропонує вам зарядитися кумедними анекдотами та приколами. Раніше ми публікували серію фотожаб та мемів про постійні спроби російських окупантів атакувати село Чорнобаївка. Також "Телеграф" ділився мемами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

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