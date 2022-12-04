Введення в храм Пресвятої Богородиці-2022: барвисті листівки та картинки

Сьогодні прийнято молиться Пресвятій Богородиці та просити для близьких людей здоров’я та добробуту

Цієї неділі, 4 грудня, православні християни відзначають одне з найважливіших релігійних свят у році – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Друга назва свята — Третя Пречиста.

Вважається, що саме 4 грудня батьки Пречистої Діви Марії, праведні Йоаким та Анна привели її 3-річну до Єрусалимського храму для посвячення Богу. Тому цей день віряни присвячують молитвам, просячи у Богоматері прощення за свої гріхи та заступництва для своїх близьких.

Це свято випадає на Різдвяний пост-2022, але у цей день дозволяється вживати рибу та вино. Також прийнято молиться Богородиці про зцілення від хвороб, здоров’я та добробут для сім’ї.

На честь великого свята "Телеграф" підготував для своїх читачів добірку гарних листівок та вітальних картинок зі святом 4 грудня, якими вони можуть привітати своїх близьких та друзів у соціальних мережах, месенджерах.

Привітання з Введенням у храм Пресвятої Богородиці-2022: листівки

Нагадаємо, що у грудні буде багато церковних свят, які є дуже важливими для православних вірян. Зберігайте церковний календар "Телеграфу", щоб не пропустити важливі дати.