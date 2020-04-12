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З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

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З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках
07:03 Сьогодні Телеграф УНИАН

Сьогодні відзначається велике церковне свято – Вербна неділя. Не забудьте привітати своїх рідних і близьких!

  • 1

    Вербна неділя – велике перехідне церковне свято, тобто не має постійної дати. Воно прив'язане до Великодня і завжди відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння. Таким чином, у 2019 році Вербна неділя припадає на 21 квітня.

    У цей день існує традиція ходити до церкви та святити гілочки верби. Обов'язково потрібно помолитися в храмі й попросити Господа про зцілення і прощення. За традицією, люди приходять із церкви і, доторкаючись гілочкою свяченої верби до рідних і близьких, примовляють: "Не я б'ю, верба б' є. За тиждень – Великдень, недалечко і червоне яєчко!".

    Вважається, що такими діями ви вітаєте людину з Вербною неділею і прирікаєте її на міцне здоров'я. Адже верба в цей день має цілющі властивості. До речі, цей день заведено проводити в сімейному колі й тиші. Не забувайте, що ще триває Великий піст. Якщо ж Ви хочете привітати своїх знайомих, рідних і близьких не биттям гілочками верби, а на словах.

    З Вербною неділею: привітання у віршах і листівках

    З вербною неділею вітаю!

    Гілок понабирали, гадаю? ..

    Правильно! Швидше їх святїть -

    До батюшки церковного несіть.

    Якщо вірити в диво, все трапиться!

    Вербі потрібно низько вклонитися

    І просити, чого душа бажає -

  • 2

    Верба тим, хто вірить, допомагає!

    Я з вербною неділею

    Привітати вас поспішаю.

    прекрасні миті

    Давно з собою ношу,

    Але нині знову щедрість

    Напала на мене -

    За доброти безмір

    Дарую вам їх, друзі!

    Від щастя не ховайтеся -

    Адже все одно знайде.

    Частіше посміхайтеся.

    А верба - збереже!

  • 3

    Сьогодні непроста неділя.

    Сьогодні особливий, вербний день.

    З цього приводу хочу привітати тебе і твою сім'ю.

    Нехай цей день стане початком тижня стриманості,

    нехай пошльопування свяченою вербою дадуть сили на тиждень,

    до Великодня, забути про жирний стіл, п'янках і веселощах до упаду.

    А ось через тиждень нехай душа гуляє всі 3 дні,

    адже після Воскресіння життя повинно бити ключем!

  • 4

    Сьогодні, у вербну неділю,

    Нехай розквітає все навколо!

    Так будьте ж вірними один одному,

    А поруч буде старий друг,

    Хай відведе Господь усі жалі,

    І життя удачу вам обіцяє!

    Нехай всі справи йдуть по совісті,

    І сонце освітить ваш мир!

  • 5

    Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і благополуччя. Зберігайте і захищайте один одного від неприємностей, як легке полум'я свічки від випадкового подуву вітру.

  • 6

    Від усієї душі вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов у Єрусалим! Нехай в цей день в твій дім ввійде щастя, здоров'я і світло! Нехай освячені верби бережуть твій дім від напастей, а тебе від хвороб!

Вербна неділя 2020: прикмети для дівчат

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Вербна неділя, Вітання, Православне свято, Квітневі свята.
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