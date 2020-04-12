З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

Вербна неділя – велике перехідне церковне свято, тобто не має постійної дати. Воно прив'язане до Великодня і завжди відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння. Таким чином, у 2019 році Вербна неділя припадає на 21 квітня.
У цей день існує традиція ходити до церкви та святити гілочки верби. Обов'язково потрібно помолитися в храмі й попросити Господа про зцілення і прощення. За традицією, люди приходять із церкви і, доторкаючись гілочкою свяченої верби до рідних і близьких, примовляють: "Не я б'ю, верба б' є. За тиждень – Великдень, недалечко і червоне яєчко!".
Вважається, що такими діями ви вітаєте людину з Вербною неділею і прирікаєте її на міцне здоров'я. Адже верба в цей день має цілющі властивості. До речі, цей день заведено проводити в сімейному колі й тиші. Не забувайте, що ще триває Великий піст. Якщо ж Ви хочете привітати своїх знайомих, рідних і близьких не биттям гілочками верби, а на словах.
З Вербною неділею: привітання у віршах і листівках
З вербною неділею вітаю!
Гілок понабирали, гадаю? ..
Правильно! Швидше їх святїть -
До батюшки церковного несіть.
Якщо вірити в диво, все трапиться!
Вербі потрібно низько вклонитися
І просити, чого душа бажає -
Верба тим, хто вірить, допомагає!
Я з вербною неділею
Привітати вас поспішаю.
прекрасні миті
Давно з собою ношу,
Але нині знову щедрість
Напала на мене -
За доброти безмір
Дарую вам їх, друзі!
Від щастя не ховайтеся -
Адже все одно знайде.
Частіше посміхайтеся.
А верба - збереже!
Сьогодні непроста неділя.
Сьогодні особливий, вербний день.
З цього приводу хочу привітати тебе і твою сім'ю.
Нехай цей день стане початком тижня стриманості,
нехай пошльопування свяченою вербою дадуть сили на тиждень,
до Великодня, забути про жирний стіл, п'янках і веселощах до упаду.
А ось через тиждень нехай душа гуляє всі 3 дні,
адже після Воскресіння життя повинно бити ключем!
Сьогодні, у вербну неділю,
Нехай розквітає все навколо!
Так будьте ж вірними один одному,
А поруч буде старий друг,
Хай відведе Господь усі жалі,
І життя удачу вам обіцяє!
Нехай всі справи йдуть по совісті,
І сонце освітить ваш мир!
Нехай навіяний вербою аромат весни стане символом нового життя. Нехай ці перші паростки символізують початок нового шляху, що веде до щастя, миру і благополуччя. Зберігайте і захищайте один одного від неприємностей, як легке полум'я свічки від випадкового подуву вітру.
Від усієї душі вітаю тебе з Вербною Неділею, днем, коли Господь наш увійшов у Єрусалим! Нехай в цей день в твій дім ввійде щастя, здоров'я і світло! Нехай освячені верби бережуть твій дім від напастей, а тебе від хвороб!