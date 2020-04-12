З Вербною неділею: привітання у віршах, прозі та картинках

1

Вербна неділя – велике перехідне церковне свято, тобто не має постійної дати. Воно прив'язане до Великодня і завжди відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння. Таким чином, у 2019 році Вербна неділя припадає на 21 квітня.

У цей день існує традиція ходити до церкви та святити гілочки верби. Обов'язково потрібно помолитися в храмі й попросити Господа про зцілення і прощення. За традицією, люди приходять із церкви і, доторкаючись гілочкою свяченої верби до рідних і близьких, примовляють: "Не я б'ю, верба б' є. За тиждень – Великдень, недалечко і червоне яєчко!".

Вважається, що такими діями ви вітаєте людину з Вербною неділею і прирікаєте її на міцне здоров'я. Адже верба в цей день має цілющі властивості. До речі, цей день заведено проводити в сімейному колі й тиші. Не забувайте, що ще триває Великий піст. Якщо ж Ви хочете привітати своїх знайомих, рідних і близьких не биттям гілочками верби, а на словах.

З Вербною неділею: привітання у віршах і листівках

З вербною неділею вітаю!

Гілок понабирали, гадаю? ..

Правильно! Швидше їх святїть -

До батюшки церковного несіть.

Якщо вірити в диво, все трапиться!

Вербі потрібно низько вклонитися

І просити, чого душа бажає -