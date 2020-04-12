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Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання
Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання

Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання

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Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання
11:21 Сьогодні Телеграф

12 квітня християни відзначають Вербну неділю – день, коли всі освячують у храмах вербові гілочки.

  • 1

    Цього дня після завершення богослужіння існує добра традиція "бити" одне одного вербовими гілками, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

    Вхід Господній в Єрусалим – християнське свято, яке відзначається у неділю, що передує Великодню. У цей день Христос в'їхав у Єрусалим, де люди вклонялися йому і приставляли до ніг пальмові гілки. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, використовують вербові гілки.

    Вербове дерево в давнину вважалося чарівним й символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, тому верба й приносила щастя в родини.

    Якщо у цей святковий день ви перебуваєте далеко від своїх рідних та близьких – потіште їх яскравою та красивою картинкою.

    Картинки-привітання з Вербною неділею

    У вербну неділю,

    Бажаю вам, без сумніву,

    В серці - тепла, доброти,

    Ну а в душі - краси.

    Нехай все у вас вдається,

    Нехай вам любов посміхнеться.

    Щастя прийде назавжди,

    І не піде ніколи.

  • 2

    Світла Вербниця настала,

    Радість нам подарувала,

    Край доріг і біля річки

    Вкрились котиком вербички.

    Галузочки посвятили,

    Діток розуму навчили,

    Щоб здоровими зростали,

    Маму з батьком шанували!

  • 3

    Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

    Торкнусь тебе легесенько вербою,

    Готуйся зустрічати світлу Пасху,

    Великдень йде до нас з тобою!

  • 4

    Неділя вербна до нас в гості завітала,

    У час коли в зелені шати одіваються ліси,

    Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,

    Із побажаннями любові та краси!

    І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

    Благословить Господь нам неньку Україну,

    Щоб ми у радості та щасті довго жили,

    Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

  • 5

    Бий лоза не ображай,

    Всього доброго бажай,

    Вже за тиждень з нетерпінням,

    Великодніх свят чекай!

  • 6

    Верба б’є, не я б’ю,

    За тиждень - Великдень!

    Уже недалечко

    Червоне яєчко.

    Лоза б’є, не я б’ю,

    За тиждень - Великдень!

    Будь здоровий, як вода,

    І багатий, як земля.

  • 7

    Світла Вербниця настала,

    Радість нам подарувала

    Край доріг і біля річки

    Вкрились котиком вербички.

    Галузочки посвятили,

    Діток розуму навчили,

    Щоб здоровими зростали,

    Маму з батьком шанували!

  • 8

    Тоненьким прутиком

    З вербовим котиком

    Себе вітаємо

    Легеньким дотиком…

    Радісну вістку

    Собі говоримо,

    Що день великий

    Не поза горами,

    Що вже за тиждень

    Буде Великдень!

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Все по темі:

Проза, Великдень, Привітання, Вірші, Листівки, Добірка, Вербна неділя 2020.
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