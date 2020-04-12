Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання

Цього дня після завершення богослужіння існує добра традиція "бити" одне одного вербовими гілками, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Від нині за тиждень буде Великдень".
Вхід Господній в Єрусалим – християнське свято, яке відзначається у неділю, що передує Великодню. У цей день Христос в'їхав у Єрусалим, де люди вклонялися йому і приставляли до ніг пальмові гілки. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, використовують вербові гілки.
Вербове дерево в давнину вважалося чарівним й символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, тому верба й приносила щастя в родини.
Якщо у цей святковий день ви перебуваєте далеко від своїх рідних та близьких – потіште їх яскравою та красивою картинкою.
Картинки-привітання з Вербною неділею
У вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці - тепла, доброти,
Ну а в душі - краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов посміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Неділя вербна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень - Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень - Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!