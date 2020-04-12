Вербна неділя 2020: листівки, проза і вірші-привітання

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Цього дня після завершення богослужіння існує добра традиція "бити" одне одного вербовими гілками, промовляючи: "Не я б'ю, верба б'є. Від нині за тиждень буде Великдень".

Вхід Господній в Єрусалим – християнське свято, яке відзначається у неділю, що передує Великодню. У цей день Христос в'їхав у Єрусалим, де люди вклонялися йому і приставляли до ніг пальмові гілки. Однак в тих країнах, де пальми не ростуть, використовують вербові гілки.

Вербове дерево в давнину вважалося чарівним й символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи, тому верба й приносила щастя в родини.

Якщо у цей святковий день ви перебуваєте далеко від своїх рідних та близьких – потіште їх яскравою та красивою картинкою.

Картинки-привітання з Вербною неділею

У вербну неділю,

Бажаю вам, без сумніву,

В серці - тепла, доброти,

Ну а в душі - краси.

Нехай все у вас вдається,

Нехай вам любов посміхнеться.

Щастя прийде назавжди,

І не піде ніколи.