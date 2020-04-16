Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

1

Чистий четвер припадає на Страсний тиждень, тож впродовж усіх днів християни моляться, обмежують себе в їжі та повністю посвячують себе вірі.

Також цього дня господині готують найважливіші великодні страви. У деяких регіонах України, паски печуться в четвер. Сьогодні – останній день, коли можна займатися працею. У Страсну п’ятницю чи Великодню суботу вже не рекомендується прибирати свої оселі. Ці дні варто присвятити молитвам та смиренню.

За біблійною історією, у Чистий четвер Ісус запросив на Таємну вечерю до себе 12 апостолів. Перед трапезою він омив кожному ноги – це символізувало його любов та смиренність.

Картинки з Чистим четвергом

Картинки з Чистим четвергом