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Четвер, 16.04.2020
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Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання

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Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
11:09 Сьогодні Телеграф

16 квітня українці святкують Чистий четвер. Цього дня заведено прибирати в оселі, вимивати увесь бруд та готуватися до Світлого Воскресіння Господнього.

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    Чистий четвер припадає на Страсний тиждень, тож впродовж усіх днів християни моляться, обмежують себе в їжі та повністю посвячують себе вірі.

    Також цього дня господині готують найважливіші великодні страви. У деяких регіонах України, паски печуться в четвер. Сьогодні – останній день, коли можна займатися працею. У Страсну п’ятницю чи Великодню суботу вже не рекомендується прибирати свої оселі. Ці дні варто присвятити молитвам та смиренню.

    За біблійною історією, у Чистий четвер Ісус запросив на Таємну вечерю до себе 12 апостолів. Перед трапезою він омив кожному ноги – це символізувало його любов та смиренність.

    Картинки з Чистим четвергом

     

    Картинки з Чистим четвергом

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    Красиві картинки з Чистим четвергом

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    Милі картинки з Чистим четвергом

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    Картинки-привітання з Чистим четвергом 

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    Чистий четвер 2020

    Листівки з Чистим четвергом

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    Привітання з Чистим четвергом

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    Картинки-привітання з Чистим четвергом 

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    Привітання з Чистим четвергом 2020

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Картинки, Великдень, Привітання, Поздоровлення, Добірка, Чистий четвер, Яскраві.
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