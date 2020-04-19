Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки

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А це значить, що вже у неділю звідусіль, і за святковим пасхальним столом також, будуть лунати красиві слова з Великоднем. Пропонуємо до вашої уваги привітання з Великоднем українською мовою, з допомогою яких можна створити святкову атмосферу і провести цей день у дусі народних традицій.

Радість з неба нам являє,Паска красна десь вітає,Радуйтеся щиро нині –Бог дав щастя всій родині,Бог дав радість нам з небес –Христос воскрес!Христос воскрес!