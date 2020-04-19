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Неділя, 19.04.2020
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Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки

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Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02:01 Сьогодні Телеграф

Світле свято Великодня завжди об'єднує не тільки родини, але й усіх християн по світу.

  • 1

    А це значить, що вже у неділю звідусіль, і за святковим пасхальним столом також, будуть лунати красиві слова з Великоднем. Пропонуємо до вашої уваги привітання з Великоднем українською мовою, з допомогою яких можна створити святкову атмосферу і провести цей день у дусі народних традицій. 

    Радість з неба нам являє,Паска красна десь вітає,Радуйтеся щиро нині –Бог дав щастя всій родині,Бог дав радість нам з небес –Христос воскрес!Христос воскрес!

  • 2

    І зійде сонце,Наче кругла паска,Мов писанка,Розквітне вся земля –Радіймо, друзі,Великодня казкаГаївкою хай серце звеселя!

    Співаймо, друзі,В Великоднім коліІ Господа воскреслого молім,Щоб обновивсьВесною щастя й доліНаш рідний край, наш дім.

  • 3

    За столом зібраласьВся наша родина,Святкує ВеликденьРідна Україна.

    Із тими святамиЯ усіх вітаю,Свяченим яєчкомВсіх благословляю.

  • 4

    Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч - улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі і образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

  • 5

    Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, благополуччя і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

  • 6

    Вітаю з Великоднем та в це чудове свято хочу побажати йти по життю з доброю мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і великою любов’ю. Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.

  • 7

    Вітаю з світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій, нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного, здоров’я і щастя Вам та Вашим близьким, взаєморозуміння, нехай ваше життя буде наповнене веселощами і радістю.

  • 8

    Вітаю з великим святом Пасхи Христової! Христос Воскрес! Бажаю допомоги Божої, міцності духу, сердечного тепла, пасхальної радості, посмішок, добрих обличь, близьким здоров’я, тепла дому, трепетної радості, благодаті, милості, душевного просвітління. Хай воскресіння Христове принесе світло, щастя, мир. Бережи Вас Господь!

  • 9

    Від щирого серця вітаю з святом Пасхи. Нехай душа твоя завжди знаходить спасіння, хай в житті твоєму постійно знаходиться вірне рішення для будь-якої проблеми, нехай тобі завжди вдається зберігати віру і опромінювати життя близьких любов’ю, нехай твоє серце завжди гріє надія і добрі посмішки дорогих людей.

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Картинки, Проза, Паска, Великдень, Християни, Поздоровлення.
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