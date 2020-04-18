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Привітання з Великоднем 2020 у прозі

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Привітання з Великоднем 2020 у прозі
16:27 Сьогодні Телеграф

Великодні вітання з Пасхою потішать ваших друзів та рідних! Привітайте їх зі світлим святом Воскресіння Христового!

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

Велика Пасха — свято всіх християн. У такий святковий день хочеться побажати добра, здоров’я, миру, процвітання всім. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. З Святом Пасхи!

Вітаю усіх із святом Великодня! Нехай з ним до Вас прийде здоров'я, любов, щастя, душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими! Всіх Вам земних благ!

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

 З Великоднем! Бажаємо всім душевної чистоти і гармонії, миру та спокою в сімейних оселях. Нехай це величне свято Воскресіння Господнього надихає Вас на добрі та праведні справи. Нехай Паска стане для кожного початком нового життя - кращого і добрішого! Христос Воскрес! - Воїстину Воскрес!

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Паска, Великдень, Привітання, Привітання в прозі, Великдень 2020.
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