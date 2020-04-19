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Привітання з Великоднем 2020: вірші, проза, листівки

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Привітання з Великоднем 2020: вірші, проза, листівки
17:29 Сьогодні Телеграф

Ви можете привітати рідних та близьких із Христовим Воскресінням. Нехай свято Великодня розквітає у вашій душі найрізноманітнішими кольорами веселки!

Христос Воскрес! Нехай на Великдень прийде радість! Інтуїція підкаже нові успішні цілі! Креативних ідей, успішності й досягнення нових висот! Бажаю, щоб удача завжди була найближчою супутницею!

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій. Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа. Бажаю всім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих ділах! Христос воскрес!

Христос воскрес! Зі світлим святом усіх християн. Нехай Господь пошле Вашій родині здоров'я, благодать, достаток. Нехай у серці живуть добро, віра і любов. З Великоднем!

Вітаємо з Великоднем! Нехай це світле свято розквітне в душі новими мріями, добрими і славними прагненнями! Бажаємо, щоб велика любов супроводжувала вас в усіх земних справах.

Христос Воскрес! Вітаю тебе від щирого серця з радісним і світлим святом Великодня! Кожен рік ми святкуємо початок нового життя для всього християнського світу, торжество віри над смертю! Нехай частинка сьогоднішнього тріумфу залишиться в твоєму серці і підтримає у важку хвилину!

Що означає кожний символ Великодня

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Все по темі:

Проза, Паска, Великдень, Привітання, Вірші, Листівки, Великдень 2020.
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