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Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі

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Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
05:00 Сьогодні Телеграф

19 квітня християни відзначають Великдень – найбільше церковне свято. Цього дня ми святкуємо воскресіння Христа та дарування нам життя і вічного блаженства.

  • 1

    Цього року світле радісне свято ми святкуємо окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес!

    Привітання з Великоднем у прозі

    Вітаю зі світлим святом Пасхи і хочу побажати вам йти по життю з доброї мрією, високими прагненнями, щирою надією, незмінною вірою і справжнім коханням. Нехай ніжний аромат великодніх пасок, яскраві фарби і крашанки, завзятий сміх і щирі посмішки рідних наповнять цей світлий день справжнім дивом і чудовим настроєм.

     

  • 2

    Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

     

  • 3

    Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!

     

  • 4

    Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

  • 5

    Привітання з Великоднем у віршах

    Із Воскресінням –Світлим святом!Усмішок й радості багато!Хай Божа ласка ЗавітаєІ щастям Вас благословляє!Смакує паска на здоров'я,І благодать іде з небес,У день, наповнений любов’ю,Радійте, бо Христос Воскрес!

  • 6

     Звістка радісна лунає!

    Світ Ісуса величаєВеликоднім дзвоном, співом,Чистим серцем – повним віри,Ясних, добрих сподівань!Великодніх Вам світань!

    Христос воскрес! – десь пролунало,І на душі святково стало.Ось кошики із рушникамиНесуть до церкви із пасками.Святково свічки засвітились,І всі частунки освятились.Христос воскрес – лунають дзвони.

    Хай зникнуть всякі перепони!Хай у душі панує свято,Хай успіхів буде багато!Хай завжди і у всім щастить.І хай вас Бог благословить!

  • 7

     

    З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!Жити в радості й любові від душі бажаю!Запашною нехай буде Великодня ПаскаІ до віку буде з вами світла Божа ласка!Хай Божа матір Вас охороняє,А Дух Святий здоров'я посилає.Господь дарує Ангела з небес!– Христос Воскрес!– Воістину воскрес!

  • 8

    В житті нехай все буде, що потрібно,Без чого не складається життя:Любов, здоров'я, щастя, дружбаТа вічно юна нестаріюча душа.

    Щоб гріло сонечко ласкаве,Щоб Бог усіх оберігавІ ангел ваш охоронительЗ плеча ніколи не злітав.

    Нехай пасхальна радістьНе залишає вас у всі дні вашого життя!

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Проза, Привітання, Вірші, Исус Христос, Побажання, Воскресіння, Яскраві картинки.
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