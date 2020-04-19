Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі

1 Цього року світле радісне свято ми святкуємо окремо у своїх домівках, однак радимо вам не сумувати в цей великий день, а надіслати близьким привітання. Христос Воскрес! Привітання з Великоднем у прозі Вітаю зі світлим святом Пасхи і хочу побажати вам йти по життю з доброї мрією, високими прагненнями, щирою надією, незмінною вірою і справжнім коханням. Нехай ніжний аромат великодніх пасок, яскраві фарби і крашанки, завзятий сміх і щирі посмішки рідних наповнять цей світлий день справжнім дивом і чудовим настроєм.

2 Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

3 Вітаю вас від душі зі світлим святом Великодня! Христос Воскрес! Бажаю, щоб ця весна стала у вашому житті особливою і принесла успіх, гармонію, душевне тепло і взаєморозуміння з навколишнім світом і людьми! Нехай ті чудеса, в які віриться, втіляться в реальність!

4 Щиро вітаю Вас з Великоднем! Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії і любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту і благополуччя.

5 Привітання з Великоднем у віршах Із Воскресінням –Світлим святом!Усмішок й радості багато!Хай Божа ласка ЗавітаєІ щастям Вас благословляє!Смакує паска на здоров'я,І благодать іде з небес,У день, наповнений любов’ю,Радійте, бо Христос Воскрес!

6 Звістка радісна лунає! Світ Ісуса величаєВеликоднім дзвоном, співом,Чистим серцем – повним віри,Ясних, добрих сподівань!Великодніх Вам світань! Христос воскрес! – десь пролунало,І на душі святково стало.Ось кошики із рушникамиНесуть до церкви із пасками.Святково свічки засвітились,І всі частунки освятились.Христос воскрес – лунають дзвони. Хай зникнуть всякі перепони!Хай у душі панує свято,Хай успіхів буде багато!Хай завжди і у всім щастить.І хай вас Бог благословить!

7 З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!Жити в радості й любові від душі бажаю!Запашною нехай буде Великодня ПаскаІ до віку буде з вами світла Божа ласка!Хай Божа матір Вас охороняє,А Дух Святий здоров'я посилає.Господь дарує Ангела з небес!– Христос Воскрес!– Воістину воскрес!