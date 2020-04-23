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Четвер, 23.04.2020
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День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
День психолога 2020: привітання у віршах та картинках

День психолога 2020: привітання у віршах та картинках

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День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
11:29 Сьогодні Телеграф

Професія психолога в останні десятиліття стає все більш популярною.

  • 1

    Сьогодні, 23 квітня, в Україні відзначається День психолога.

    Професія психолога в останні десятиліття стає все більш популярною. Більш того психологією стали захоплюватися люди абсолютно різних сфер діяльності. І все ж у важкій ситуації ми все одно звертаємося за допомогою до фахівців. І кожен психолог, що консультує людей, бере на себе величезну відповідальність. Від особистих якостей психолога і його майстерності залежить результат лікування, а значить і здоров'я, а часом і життя клієнта.

    Привітання з Днем психолога у прозі

    Вітаю чудового фахівця, здатного розібратися з проблемами в глибинах найзаплутаніших людських душ. Бажаю здоров'я, душевного покою і рівноваги. Успішної професійної практики, щоб Ви змогли принести якомога більше допомоги нужденним у ваших послугах людям. З днем психолога!

     

  • 2

    До Вас звертаються зі своїми проблемами та переживаннями. Ви допомагаєте зберегти сім'ї та уберігаєте людей від помилок. Ваша мудрість і співпереживання чужим проблемам гідні поваги. Психологія - це Ваше покликання. Ми вдячні Вам за Вашу працю. Ще раз зі святом Вас!

  • 3

    Шановні психологи, ви приносите людям гармонію, добро, спокій на душі! Нехай пацієнти завжди будуть чуйні і вдячні! А вам бажаємо не забувати про власний відпочинок і благополуччя! 

  • 4

     Нехай твої клієнти завжди залишаються задоволені своїм професійним підходом до роботи! Нехай щирість, доброта і багаторічний досвід допомагають тобі знаходити вихід із різноманітних життєвих ситуацій і "лікують" душу інших людей! Розвивайся, іди вперед і залишайся таким компетентним психологом і відкритою людиною!

  • 5

    Привітання з Днем психолога у віршах

    Щоб щасливо в світі жити, Треба вміти мріяти й любити.Бути добродушним, щиро усміхатись,Твердо йти в перед, неоглядатись!Головне - не втратити запал і інтерес,І тоді ти попадеш в чарівний світ чудес!Може це комусь здається смішно,Та треба виглядати як людина успішна.Бо успішному усе завжди вдається:Негатив відходить, лише все добре додається.Якщо оцих законів будеш чітко ти триматись,То гормони щастя почнуть самі вироблятись,І буде тобі везти завжди і всюди,І підуть тобі на зустріч люди.Не треба плакатись на долю,А треба вірити в Господню волю.Бо життя то є складна наука І щасливим бути то хороша штука!

  • 6

    Психолог вчить життя не боятися,Завжди без страху рухатися вперед,З проблемами граючи справлятися. Він вислухає, і завжди зрозуміє. 

    Свою ти, доню, вибрала дорогу -У будь-який час людям допомагати. Я в День психолога тобі успіхів багатоХочу в твоїй роботі побажати!

  • 7

    Без психолога ніяк нам не можна сьогодні.

    Ми втрачаємо часом душевне здоров’я:

    Недосипання, пробки, стрес — сиплються лавиною,

    Або зводить нас з розуму наша "половина"…

    До вас як до матері рідної тоді ми приходимо,

    Розуміння завжди і спокій знаходимо.

    Так прийміть же від душі це привітання!

    Бажаєм у всіх справах процвітання,

    На роботі і в сім’ї, ну і в житті особистому

    Буде все у вас завжди тільки на відмінно!

  • 8

    Ти всіх зрозумієш, як жити підкажеш,

    Поганого слова ти не скажеш!

    Допоможеш з правитися з проблемою,

    Будь-яку ти вирішиш дилему.

    Вітаємо в твоє свято професійне,

    Адже ти психолог ідеальний!

    Побільше було б роботи,

    І щоб пішли твої турботи,

    І не було що б днів сумних,

    Адже ти порадник кращий з усіх!

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Все по темі:

Картинки, Гиф, Проза, Привітання, Вірші, Вітання, Побажання, Всеукраїнський день психолога.
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