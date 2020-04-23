День психолога 2020: привітання у віршах та картинках

1 Сьогодні, 23 квітня, в Україні відзначається День психолога. Професія психолога в останні десятиліття стає все більш популярною. Більш того психологією стали захоплюватися люди абсолютно різних сфер діяльності. І все ж у важкій ситуації ми все одно звертаємося за допомогою до фахівців. І кожен психолог, що консультує людей, бере на себе величезну відповідальність. Від особистих якостей психолога і його майстерності залежить результат лікування, а значить і здоров'я, а часом і життя клієнта. Привітання з Днем психолога у прозі Вітаю чудового фахівця, здатного розібратися з проблемами в глибинах найзаплутаніших людських душ. Бажаю здоров'я, душевного покою і рівноваги. Успішної професійної практики, щоб Ви змогли принести якомога більше допомоги нужденним у ваших послугах людям. З днем психолога!

2 До Вас звертаються зі своїми проблемами та переживаннями. Ви допомагаєте зберегти сім'ї та уберігаєте людей від помилок. Ваша мудрість і співпереживання чужим проблемам гідні поваги. Психологія - це Ваше покликання. Ми вдячні Вам за Вашу працю. Ще раз зі святом Вас!

3 Шановні психологи, ви приносите людям гармонію, добро, спокій на душі! Нехай пацієнти завжди будуть чуйні і вдячні! А вам бажаємо не забувати про власний відпочинок і благополуччя!

4 Нехай твої клієнти завжди залишаються задоволені своїм професійним підходом до роботи! Нехай щирість, доброта і багаторічний досвід допомагають тобі знаходити вихід із різноманітних життєвих ситуацій і "лікують" душу інших людей! Розвивайся, іди вперед і залишайся таким компетентним психологом і відкритою людиною!

5 Привітання з Днем психолога у віршах Щоб щасливо в світі жити, Треба вміти мріяти й любити.Бути добродушним, щиро усміхатись,Твердо йти в перед, неоглядатись!Головне - не втратити запал і інтерес,І тоді ти попадеш в чарівний світ чудес!Може це комусь здається смішно,Та треба виглядати як людина успішна.Бо успішному усе завжди вдається:Негатив відходить, лише все добре додається.Якщо оцих законів будеш чітко ти триматись,То гормони щастя почнуть самі вироблятись,І буде тобі везти завжди і всюди,І підуть тобі на зустріч люди.Не треба плакатись на долю,А треба вірити в Господню волю.Бо життя то є складна наука І щасливим бути то хороша штука!

6 Психолог вчить життя не боятися,Завжди без страху рухатися вперед,З проблемами граючи справлятися. Він вислухає, і завжди зрозуміє. Свою ти, доню, вибрала дорогу -У будь-який час людям допомагати. Я в День психолога тобі успіхів багатоХочу в твоїй роботі побажати!

7 Без психолога ніяк нам не можна сьогодні. Ми втрачаємо часом душевне здоров’я: Недосипання, пробки, стрес — сиплються лавиною, Або зводить нас з розуму наша "половина"… До вас як до матері рідної тоді ми приходимо, Розуміння завжди і спокій знаходимо. Так прийміть же від душі це привітання! Бажаєм у всіх справах процвітання, На роботі і в сім’ї, ну і в житті особистому Буде все у вас завжди тільки на відмінно!