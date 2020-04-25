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З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
08:45 Сьогодні Телеграф

Свято покликане підкреслити важливість і особливу роль дівчат-дочок у кожній родині.

  • 1

    Останніми роками в Україні стихійно набуває популярності нове неофіційне свято – День дочки. Складно сказати, що саме дало імпульс до появи подібної дати, але факт залишається фактом: в кінці квітня в мережі різко зростає інтерес до свята, присвяченого дівчаткам.

    День дочки в Україні - якого числа

    Вважається, що День дочки відзначається 25 квітня. Це сімейне свято, очевидно покликане підкреслити важливість і особливу роль дівчат-дочок у кожній родині. Його також можна розглядати як день підвищеної уваги до проблем сімейного насильства та торгівлі дітьми. При цьому, у світі існує кілька офіційних дат схожої проблематики.

    Так, у 2012 році ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем дівчат. У США національний день дочок святкується 25 вересня, а в Індії 24 січня відзначається Національний день дівчат. Так чи інакше, в Україні подібне свято затребуване. 25 квітня може стати відмінним приводом, щоб нагадати дівчаткам і дівчатам про їх особливу важливість і роль в сім'ї.

  • 2

    Привітання з Днем дочки

    "Дорога донечко! У цей день бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою і доброю людиною, щирою подругою і сильною особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, віри в себе та справжнього кохання".

  • 3

    "Доню! Хочу побажати тобі червоного кольору любові у веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в яскраво жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору радості".

  • 4

    "Дорога наша дівчинка, вітаємо тебе з цим днем! Ти наше щастя, гордість і любов! Нехай кожен новий день приносить посмішки, досягнення і хороших людей. Будь щаслива!".

  • 5

    Привітання з днем дочки у віршах

    Хай буде життя позитивним,

    Веселим, прекрасним, активним,

    Багатим, щасливим та плідним,

    Цікавим, блискучим і гідним!

    Хай радує теплими днями,

    Чарівними вабить вогнями,

    Хай здійсняться мрії і плани!

    Вітаємо, доню кохана! 

    Донечка, ніжна моя і прекрасна,

    Сонечко світле, скарбничка моя,

    Щиро вітаю тебе моя ясна,

    Завжди із щастя бажаю вбрання.

    Море здоров’я, краси неземної,

    Квітів, натхнення, тепла і добра,

    Світ біля тебе щоб був із любов’ю,

    Щоб ти, красунечка, рада була!

  • 6

     

     Найщиріші всі слова для тебе,

    Доню моя рідна, чарівна!

    Доля буде хай у тебе щедра,

    Щастям обдаровує сповна!

    Будь розумна, гарна і успішна,

    Хай не сходить посмішка з лиця.

    Радості, веселощів і сміху,

    Кольоровим буде хай життя!

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Картинки, Проза, Привітання, Вірші, Найкращі, Побажання, День доньки.
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