З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

Останніми роками в Україні стихійно набуває популярності нове неофіційне свято – День дочки. Складно сказати, що саме дало імпульс до появи подібної дати, але факт залишається фактом: в кінці квітня в мережі різко зростає інтерес до свята, присвяченого дівчаткам.
День дочки в Україні - якого числа
Вважається, що День дочки відзначається 25 квітня. Це сімейне свято, очевидно покликане підкреслити важливість і особливу роль дівчат-дочок у кожній родині. Його також можна розглядати як день підвищеної уваги до проблем сімейного насильства та торгівлі дітьми. При цьому, у світі існує кілька офіційних дат схожої проблематики.
Так, у 2012 році ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем дівчат. У США національний день дочок святкується 25 вересня, а в Індії 24 січня відзначається Національний день дівчат. Так чи інакше, в Україні подібне свято затребуване. 25 квітня може стати відмінним приводом, щоб нагадати дівчаткам і дівчатам про їх особливу важливість і роль в сім'ї.
Привітання з Днем дочки
"Дорога донечко! У цей день бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою і доброю людиною, щирою подругою і сильною особистістю. Бажаю приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, віри в себе та справжнього кохання".
"Доню! Хочу побажати тобі червоного кольору любові у веселці твого життя, помаранчевих снів, щастя в яскраво жовтих, як сонце, тонах, зеленого кольору удачі, ніжних блакитних відтінків мрії, синього-синього неба натхнення і фіолетового кольору радості".
"Дорога наша дівчинка, вітаємо тебе з цим днем! Ти наше щастя, гордість і любов! Нехай кожен новий день приносить посмішки, досягнення і хороших людей. Будь щаслива!".
Привітання з днем дочки у віршах
Хай буде життя позитивним,
Веселим, прекрасним, активним,
Багатим, щасливим та плідним,
Цікавим, блискучим і гідним!
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями,
Хай здійсняться мрії і плани!
Вітаємо, доню кохана!
Донечка, ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання.
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!
Найщиріші всі слова для тебе,
Доню моя рідна, чарівна!
Доля буде хай у тебе щедра,
Щастям обдаровує сповна!
Будь розумна, гарна і успішна,
Хай не сходить посмішка з лиця.
Радості, веселощів і сміху,
Кольоровим буде хай життя!