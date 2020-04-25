З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

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Останніми роками в Україні стихійно набуває популярності нове неофіційне свято – День дочки. Складно сказати, що саме дало імпульс до появи подібної дати, але факт залишається фактом: в кінці квітня в мережі різко зростає інтерес до свята, присвяченого дівчаткам.

День дочки в Україні - якого числа

Вважається, що День дочки відзначається 25 квітня. Це сімейне свято, очевидно покликане підкреслити важливість і особливу роль дівчат-дочок у кожній родині. Його також можна розглядати як день підвищеної уваги до проблем сімейного насильства та торгівлі дітьми. При цьому, у світі існує кілька офіційних дат схожої проблематики.

Так, у 2012 році ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем дівчат. У США національний день дочок святкується 25 вересня, а в Індії 24 січня відзначається Національний день дівчат. Так чи інакше, в Україні подібне свято затребуване. 25 квітня може стати відмінним приводом, щоб нагадати дівчаткам і дівчатам про їх особливу важливість і роль в сім'ї.