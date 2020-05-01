Перше травня 2020: привітання у прозі та картинках

Вітаємо рідних, друзів, співробітників і керівників для того, щоб стосунки були дружніми та взаємовигідними. А також, щоб надати знаків уваги або просто висловити гарне ставлення.

Нехай відпочинок, незважаючи на карантин і всі перипетії, буде чудовим! Ентузіазму в справах, успіхів у роботі, радості через дрібниці, життя заможного та душевного підйому! Нехай вся робота йде на лад, все дається легко й просто, й праця буде виключно у задоволення!

З 1 Травня вітаю і бажаю, щоб ваша праця була посильною, цікавою, гідною, сумлінною і високооплачуваною. Бажаю енергійності, бадьорості, ентузіазму, ідей, знань та результативності. Бажаю твердо стояти на своїх ногах, впевнено йти до своєї мрії, не боятися перешкод і перепон. Нехай воздасться вам у справах і заслугах!

У день, який символізує солідарність і дружбу всіх людей, хочеться побажати весняного тепла, ентузіазму, побільше яскравих ідей і творчих успіхів у всіх починаннях. Нехай ці дні пройдуть в бадьорому, веселому настрої, яскравих подіях, у колі близьких і рідних. Здоров'я, щастя, любові.

Нехай будь-яка робота буде у радість! Працездатності, пурхати на роботі, як метелик і бути працьовитим, як бджола! Миру, радості, сонця, любові, весни й краси! Праця може бути прекрасною!

Вітаю з Днем праці! Бажаю, щоб ваша робота завжди приносила достойні плоди у вигляді задоволення і грошей. Нехай робота буде в радість. Нехай поставлені цілі здійсняться, а фінанси збільшаться! Добра, тепла, достатку, удачі і благополуччя!