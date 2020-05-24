Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках

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Ураза-байрам перекладається як благословенне свято. Це урочистий день з нагоди закінчення посту в священний місяць Рамадан. Днем протягом Рамадану - в цьому році з 23 квітня по 23 травня - мусульманам не можна їсти і пити. Їм заборонені розваги, курити і пити алкоголь, інтимні стосунки з дружиною. Чоловіки старанно моляться. Вечорами вони поверталися до звичного життя.

У день Ураза-байраму віруючі вітають один одного словами "Ід мубарак!" Це вітання перекладається як "Благословенного свята!" Ще мусульмани кажуть: Нехай Всевишній прийме наше поклоніння і обдарує нас Своїм достатком і прощенням!